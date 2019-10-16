Політолог: справами Майдану тепер будуть займатися в ГБР, підконтрольному Портнову

Перший заступник Генпрокурора Віталій Касько повідомив, що ГПУ не буде продовжувати розслідування раніше розпочатих справ по вбивствах на Майдані, не стане звертатися за продовженням права на слідство у старих справах, а передасть всі ці виробництва в ГБР, а по економічним злочинам команди Януковича – в НАБУ.

Коментуючи новину, політолог Тарас Чорновіл зазначив, що стосується НАБУ, то це ще куди не йшло, поки воно ще непідконтрольне Портнову, але з ДБР – явний перебір.

За словами політолога, в ГБР вже все стало на свої місця. Справи про вбивць у погонах і їх жертв перейдуть в орган, який вже зараз чітко розставив свої акценти. Тепер в ГБР допитують Андрія Парубія. Допит проводять за створення злочинної незаконної збройної організації. Поки мова йде про події в Одесі 2 травня. Пора звикати, що за трагічні події в Одесі 2 травня будуть судити не сепаратистів, а тих, хто під кулями зупиняв наступ «русского мира» в Одесі 2 травня 2014-го. Вони, за логікою Труби та його контрольованих Портновим слідчих, є злочинною організацією, а Парубій, якого фактично вже відкрито звинувачують в події 2014 року, був тоді комендантом Самооборони Майдану.

Тарас Чорновіл зазначає, протягнути якісь подібні рішення в ГПУ поки не вдається – не всіх зачистили, і Рябошапка має якісь межі, за які переступити не готовий. А в ГБР всі «червоні лінії» давно пройдені. Там, наприклад, звинувачують Порошенка в тому, що він у липні 2014 року почав наступ на окуповані території на Донбасі. А ще за те, що він посмів відправити українські кораблі з української Одеси в український Маріуполь через український, хоча і захоплений Керченську протоку. Політолог наголошує, учасникам Революції Гідності можна вже потихеньку сушити сухарі. Вони тепер злочинці і учасники бандформування, а, коли їх будуть за участь у «державному перевороті» тягнути в тюрму, то не треба дивуватися, що при цьому їх будуть бити кийками ті ж «беркутівці», які поки ще відсиджуються в Москві або за ґратами.