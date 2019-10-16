«Щоб Ігор Валерійович був задоволений»: Як Україна повертається до энерозависимости від РФ

Глава енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус запропонував згорнути ринок електроенергії і перейти до жорсткого ручного управління.

Про можливий провал енергореформи новою владою написав народний депутат України, перший заступник комітету ВР з питань енергетики Олексій Кучеренко.

«Якщо коротко – фактично, це повна зупинка енергоринку, перехід до жорсткого ручного управління, энергокапитуляция перед РФ і відмова від еврообязательств: знищуються ринкові механізми ринку електроенергії, галузь знову заганяється в стійло ручного регулювання; ретроспективно ліквідуються гарантії на повний викуп е/е для «зеленої» генерації; створюються преференції для імпорту е/е з Білорусі», — написав депутат.

Про те, чим загрожує Україні такий курс, також написала підприємець Богдана Ярова.

«За ініціативою Геруса комітет ВР з енергетики скасовує энергореформу – комітетом прийнято законопроект, який на роки вводить цінові обмеження на електроенергію», — обурилася вона.

«Хочу позначити дуже важливу річ, ціна електроенергії для населення законодавчо закріплена стабільною. Тобто Герус не відстоює інтереси простих громадян, він відстоює дещо інші інтереси. А саме, і знову з нами Ігор Валерійович і його феросплавні заводи. Якщо на ринку не буде, а будуть встановлені фіксовані ціни на електрику для промисловості, то як ми вже проходили, при закупівлі державою електроенергії за ціною вище, держава по суті дотує підприємства», — пояснила Ярова.

Вона попередила, що «такі фінти вухами» на ринку електроенергії призведуть до тріщини у відносинах України і ЄС.

«Але гарячого хлопця Геруса не зупиняє припинення євроінтеграції та повернення до імпорту електроенергії з РФ, повернення до енергозалежності від РФ, скасування ринку електроенергії, знищення «зеленої генерації». А все для чого? А для того щоб Ігор Валерійович був задоволений», — додала вона.