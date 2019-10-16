Розвідники ВСУ провели успішну бойову операцію під носом окупантів

На Донбасі в зоні проведення операції Об’єднаних сил українські бійці обстріляли позиції бойовиків на відстані всього лише 273 метра. Відповідне відео опублікувала бойова група К-2 з 54-ї бригади ЗСУ.

«Сьогодні хочемо показати вам відео успішної бойової операції розвідувальної групи К-2 не з БПЛА, як зазвичай, а з самих вогневих позицій, щоб ви змогли відчути свою присутність поруч з нами в бою», — йдеться в повідомленні.

На відео показано, як українські військові ведуть вогонь у відповідь по окупантам з окопів.

«Під час нашого перебування в зоні проведення ООС на одній з ділянок російсько-української війни найманці РФ щодня здійснювали підступні обстріл позицій українських захисників. У зв’язку з чим деякі підрозділи Збройних сил України понесли втрати. Після чого до справи стали розвідники К-2», — повідомили в 54-ї ОМБр.

Відзначається, що бойова операція проводилася під прикриттям інших підрозділів. Вона пройшла успішно, без втрат серед українських бійців.