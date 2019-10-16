Медведчук буде віщати з кожного праски: українців закликали приготуватися

Кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук з новими силами включається в інформаційну війну.

Найближчим часом у медіапросторі очікується велика кількість матеріалів на його користь.

Відзначається, що піар-менеджери Медведчука вже готують і оплачують розміщення в ЗМІ статей, які будуть освітлювати репутацію політика.

«Мовитиме з кожного праски про своїх нових ініціативах», — йдеться в повідомленні.

Крім того, цікаво, що Медведчук планує використовувати у своїй піар-компанії порівняння екс-президента Петра Порошенка і чинного глави держави Володимира Зеленського.

Зокрема, буде заявлено, що Зеленський теж маніпулював на бажанні українців завершити війну, поки сам на ній всіляко заробляв, — президент своїми останніми рішеннями по Донбасу сам дав супротивникам «козир».