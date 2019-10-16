Масштабна «мур ганьби»: окупанти вирішили публікувати у ЗМІ фото боржників по податках з Криму

Окупаційна влада Криму зібралися оприлюднити в змі фотографії і дані жителів анексованого півострова, які мають заборгованість по сплаті податків. Раніше Генсек ООН Антоніу Гутерріш представив доповідь, яким ООН визнає порушення Женевських конвенцій Росією, яка свідомо переселяє людей з материкової частини в український Крим у спробах змінити демографію окупованого півострова.

Як передає krymsos, фото кримських боржників хочуть публікувати не тільки в газетах, але і показувати по телевізору. «Ми збираємося публікувати фотографії та імена боржників разом з сумами їх заборгованостей в газетах і показувати по телебаченню», — цитує видання главу окупаційного «управління федеральної податкової служби по Республіці Крим» Романа Наздрачев.

Ноздрачов заявив, що дані боржника і сума заборгованості не є таємницею, а фото вони «самі публікують у відкритих джерелах».