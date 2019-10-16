Стало відомо, як зросла середня пенсія в Україні

У третьому кварталі 2019 року розмір середньої пенсійної виплати в Україні зріс на 14 гривень — до 3019,62 гривні в місяць.

Такі дані наводить Пенсійний фонд України.

При цьому, пенсія за віком зросла за липень-вересень 2019 року на 7 гривень — до 3016,46 гривні в місяць.

За даними Пенсійного фонду, найвищі пенсії в Україні отримують мешканці Києва, Донецької та Луганської областей — відповідно 4167 гривень, 3963 гривні і 3670 гривень в місяць. Найнижчі пенсії отримують пенсіонери в Тернопільській області 2323 гривні в місяць.

Більшість українських пенсіонерів отримують пенсії в розмірі 1500-2000 гривень на місяць. Таких в Україні 4,77 мільйона чоловік, або 42% від загальної чисельності пенсіонерів (відзначимо, що мова йде не тільки про пенсії за віком, але і за інвалідністю, втратою годувальника тощо).

Більше 75 тисяч пенсіонерів отримують пенсії в розмірі до 1500 гривень. У 244,6 тисячі пенсіонерів розмір щомісячної пенсії перевищує 10 тисяч гривень.