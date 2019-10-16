Бойовики сьогодні 14 разів обстріляли позиції ВСУ, включаючи ділянку розведення у Золотого, — штаб

Незаконні збройні формування 14 разів обстріляли українські позиції на Донбасі, військовослужбовці ЗСУ не постраждали. Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу ОНС в Facebook.

«Протягом доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82-мм, а також із зенітної установки, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї», — йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник здійснив 10 обстрілу позицій Об’єднаних сил: поблизу населених пунктів Лебединське, Водяне, Авдіївка, Піски, Новомихайлівка.

Також в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» бойовики здійснили 4 обстрілу по наших позиціях: поблизу населених пунктів Золоте, Зайцево, Луганське, Новозвановка.

Протягом доби в результаті обстрілу втрати серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовані.