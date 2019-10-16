Колишній посол України у Туркменистані придбав елітне авто

Колишній Надзвичайний та Повноважний Посол у Туркменістані Валентин Шевальов ставши власником новенького автомобіля за більш ніж 1,3 мільйона. Про це стало відомо із суттєвих змін у декларації посла.

Сьогодні, 16 жовтня, Шевальов задекларував придбання Lexus NX300h Executive+ 2019 року випуску за 1 мільйон 369 тисяч 580 гривень. Новеньке гібридне авто дипломат придбав у салоні.

Шевальов – український дипломат, має ранг “Надзвичайний і Повноважний Посол” з 2015 року, за освітою він економіст, спеціаліст державної служби. Розпочав політичну кар’єра єру у дев’ять яностих в Управлінні економіки Держбуду України, працював у Мінінвестбуді та Мінбудархітектури.

Був заступником Голови Київської міської державної адміністрації, заступником Міністра зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України, керівником Торговельно-економічної місії у складі Посольства України в Словацькій Республіці та керівником Торговельно-економічної місії у складі Посольства України в Республіці Болгарія. З 2005 по 2007 роки — заступник Генерального директора ЗАТ «Київбудінвест».

З 2007 по 2008 роки — заступник Голови Правління ЗАТ «Інтербудмонтаж» м. Київ. З 2008 по 2009 роки — заступник Голови Правління ЗАТ «Київбудінвест». З 2009 по 2010 — начальник управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. З 02.07.2010 — 19.07.2019 – Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туркменістані. З 2010 — 6 грудня 2013 — Надзвичайний та Повноважний Посол України в Ісламській Республіці Афганістан за сумісництвом. Його було звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Туркменистані указом президента Володимира Зеленського від 19 липня цього року. Наразі він не виконує дипломатичних функцій.

У декларації перед звільненням, поданій з незрозумілих причин теж сьогодні, 16 жовтня, а не одразу ж після оприлюднення указу президента, вказано, що попри скромні як для дипломата прибутки, він має чималі грошові активи. Чомусь в документи вказано дві дружини з однаковим ім’я ям (у щорічній декларації за минулий рік – також, – ред.). Вочевидь, це помилка. Шевальов має дві квартири у Києві на 75 та 58,9 “квадратів”, одна з яких придбана два роки тому.

З доходів вказано пенсію і його дружини (65 660 та 56 657 грн. відповідно), заробітну плату у розмірі 507 807 грн. та компенсаційні виплати в іноземній валюті для дипломатів у розмірі 47 970 грн. Ці доходи отримані у період з 1 січня 2019 з 1 жовтня 2019 року. При чому, Шевальов наживши чималих статків.

На трьох банківських рахунках він тримає 3 977 162 грн., 84 000 грн. та 1 760 080 грн. Його дружина має вклад у банку у розмірі 4 982 531 грн. та тримає готівкою 32 тисячі доларів США.