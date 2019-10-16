На Facebook Офісу президента України переплутали Латвію з Литвою, але потім швидко все «порішали»

Драматична історія на офіційній сторінці Офісу президента в соцмережах приключились за підсумками візиту президента України Володимира Зеленського в Латвію.

У публікації на сторінці ВП у Facebook невідомі автори поста допустили феноменальну помилку, переплутавши Литву і Латвію. Ворожа Зеленському «група товаришів» миттєво звернули увагу на помилку, опублікувавши її скріни.

Після чого в ОП вирішили вийти з ситуації найпростішим способом — вони оперативно видалили першу публікацію і зробили другу, в якій також допустили помилку, але вже не переплутали Латвію і Литву, а менш очевидну: замість «Латвійської Республіки» написали «Республіка Латвія». Правда, потім оперативно одужали.

Якщо звернути увагу на час першої публікації і наступних, то можна помітити різницю майже півгодини, які потрібні для реакції: перша публікація була зроблена до 22 годин і правка в ній була зроблена близько 21.59.

Друга публікація вийшла в 22.35 і правки в неї були зроблені близько 22.48.