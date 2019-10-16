96% прокурорів хочуть пройти переатестацію та продовжити працювати

Щонайменше 96% прокурорів в Україні хочуть пройти переатестацію та працювати в оновлених органах прокуратури.

Про це повідомили в прес-службі Генпрокуратури. Зазначається, що 96% чинних прокурорів подали відповідні заяви, це «попередні підрахунки».

У новоствореному Офісі генпрокурора хочуть працювати 80% прокурорів ГПУ.

«Вони почнуть процес атестації першими з тестування на знання та вміння застосувати закон», — йдеться у повідомленні. У регіональних прокуратурах відсоток тих, хто хоче продовжити роботу, значно вищий.

Так, всі прокурори Вінницької, Запорізької та Чернівецької областей хочуть пройти переатестацію. «99% прокурорів хотіли б працювати в органах оновленої прокуратури на Волині, Житомирщині, Івано-Франківщині, Кіровоградщині, Луганщині, Львівщині, Миколаївщині, Одещині, Полтавщині, Рівненщині, Сумщині та Черкащині. В решті областей цей показник перевищує 90%», — розповіли в ГПУ.