Російський найманець показав, що залишили США на покинутій базі в сирійському Манбидже

У Мережі з’явилося відео, на якому відображено, що залишили США на своїй військовій базі в сирійському Манбидже. Кадри зняв один з російських військовослужбовців, які посіли базу після відходу американських бійців.

За словами автора ролика, солдати армії США спішно покинули базу, забравши з собою зброю і важку техніку. На кадрах можна помітити, що на самій базі залишилося деяке обладнання, їжа і навіть холодильники з напоями. У наметах, де жили солдати, залишилися їхні особисті речі.

В описі до ролику сказано, що дана база США була розгорнена в Сирії 3 роки тому.