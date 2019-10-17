Боксер Патрик Дэй умер спустя четыре дня после госпитализации (видео)

Американский боксер выступил в андеркарде боя Александра Усика

Американский боксер Патрик Дэй скончался в США после четырех дней пребывания в коме. Причина смерти – травмы, полученные в бою

Спортсмен провел свой поединок 13 октября в андеркарде вечера бокса, главным событием которого была встреча Александра Усика и Чазза Уизерспуна.

Дэй (17-4-1) уступил нокаутом Чарльзу Конвеллу (11-0) в 10-м раунде. Медики вынесли с ринга на носилках боксера, который находился без сознания. Патрик Дэй был госпитализирован и находился в коме. Ему провели несколько операций, но прийти в себя он так не смог и скончался.

🇺🇸 Charles Conwell @CharlesConwell brutally KTFO Patrick Day

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— The13thRound (@BoxingHls) 13 октября 2019 г.

: sport.ua