В Украине проведут перепись населения: список вопросов украинцам

Кроме переписи населения, правительство еще подготавливает специальный опрос украинцам.

Правительство Украины проведет перепись населения страны уже в 2020 году, кроме того украинцам поставят еще ряд дополнительных вопросов.

Спрашивать будут о трудовой миграции, чтобы спрогнозировать ее масштаб. Кроме того, такие данные помогут в разработке программы развития для тех регионов, которые остро испытывают упадок инфраструктуры и транспорта. — сообщает Українська Правда

Также в опрос еще включены такие вопросы:

Рынок труда. Опрос проводится с целью понять, в каких масштабах люди заняты онлайн-работой дома. Ко всему, расспросить внутренне перемещенных людей про их условия труда, возраст, пол, профессии. Это сделают для того, чтобы в дальнейшем разработать программы государственной поддержки.

Язык и национальность. Спросят какими языками владеют украинцы, какие используют в каждодневной жизни и какой язык считают родным.

Образование. Такой опрос поможет понять, сколько в стране ученых, сколько научных степеней и тех людей у которых нет высшего, а также среднего образования.

Семья. Спросят о составе семьи, об официальном браке, разведены или нет. А также, сколько детей у женщин, которым больше 15 лет, это для демографической карты и прогнозов.

Жилищный вопрос. Зададут вопрос о состоянии домов в которых живут украинцы, о годах постройки, есть ли интернет, вода, отопление, бойлер, котел и т. п.

: hvylya.net