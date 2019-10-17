План «Б» по Донбасу: куди веде Україну команда Зеленського

В Офісі президента України офіційно заявили, що питання відведення сил і засобів в районі Золотого і Петровського поки відкладається.

Досягнуті на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську домовленості не виконуються окупантами, проросійські терористи продовжують інтенсивні обстріли даних ділянок. А без усталеного режиму тиші, хоча б протягом 7 днів, розведення військ не представляється можливим.

OBOZREVATEL вирішив детальніше розповісти, де і як повинні розвести війська обидві сторони конфлікту, наскільки це безпечно, про невдоволення серед українців, зокрема ветеранів АТО, хто і чому не дотримується Мінські домовленості і про план «Б» у разі повного зриву відведення сил і засобів на Донбасі.

Крім того, зазначається, що станом на сьогодні тривають активні роботи по відновленню зруйнованого мосту, який з’єднує дві сторони.

Також у ГУ Нацполиции в Луганській області підтвердили, що в Станично-Луганському районі міністром внутрішніх справ України було відкрито новий відділ поліції. Це повноцінне підрозділ, який забезпечує порядок у місті.

Наскільки це безпечно

Якщо у випадку зі Станицею Луганської повідомлення про старт відведення військ для більшості українців виявилося повною несподіванкою, то у випадку з Золотим і Петровським громадськість масово збунтувалася проти виходу ВСУ з даних населених пунктів.

Аргументували це спробою української влади здати Росії підконтрольні території Україні. На думку активістів, ветеранів АТО, деяких політиків та інших, таким чином мешканці цих населених пунктів залишаться без захисту, наодинці з проросійськими бойовиками.

Деякі жителі Золотого навіть погрожували лягати під танки, щоб не допустити виходу ВСУ з селища.

Втім, у Міноборони запевняють, що ніхто не буде ризикувати безпекою місцевих жителів. За прикладом зі Станицею Луганської в селищах обіцяють організувати роботу поліції, до того ж на місці перебуватимуть члени моніторингової місії ОБСЄ, Червоного Хреста та інших міжнародних організацій, що мають доступ на контрольовані і непідконтрольні Україні території Донбасу.

Начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що «нові позиції українських військових залишаться там, де вони були в 2016 році, коли вперше відбулося розведення сил у згаданому районі».

На територіях Золотого і Петровського будуть проведені роботи з розмінування. Також відведення військ посприяє зниженню кількості обстрілів і значно зменшить можливості ведення прицільного вогню зі стрілецької зброї. І кожен раз, говорячи про відвід військ, оборонних відомствах не втомлюються підкреслювати, що в разі небезпеки ВСУ негайно зможуть повернуться на свої колишні позиції.

Ветерани АТО пішли замінювати ЗСУ

Але не всі повірили обіцянкам Міноборони, Генштабу та Нацполиции. Так, лідер «Національного корпусу» і колишній народний депутат Андрій Білецький, разом з ветеранами АТО, активістами та місцевими жителями, 6 жовтня прибув в Золоте, щоб у разі відведення військ самим захищати населений пункт.

«Якщо свій прямий обов’язок – захищати кожного українця, кожен сантиметр української землі – не виконують президент і влада, то його виконаємо ще раз ми, ветерани-добровольці. Це наш останній блокпост, і ми даємо слово, що ніколи його не залишимо», – заявив він у відеозверненні.

У понеділок, 14 жовтня, під стіни ВП прийшли активісти з вимогою до Зеленському не допустити розведення військ на Донбасі.

У мирній акції взяли участь жителі прифронтової зони, переселенці з Донбасу та учасники бойових дій. «Сьогодні ми прийшли вимагати від гаранта Конституції не допустити розведення, а фактично відступу українських військ з Золотого, Петровського та інших населених пунктів, в яких за планом Путіна планується відведення наших військ», – заявили організатори акції.

Вони переконані, що після розведення, території, з яких підуть українські військові, одразу ж займуть російські окупанти.

Акція протесту під ВП

Facebook «Відсіч»

Де ще хочуть відвести війська

Офіційно розведення заплановано тільки на трьох дільницях – Станиця Луганська, Золоте і Петровське. Але в ЗМІ з’явилася інформація про можливий відвід військ по всій лінії фронту.

Так, у розпорядженні «Радіо Свобода» виявився варіант карти розведення військ на Донбасі, згідно з яким в «сіру зону» повністю увійдуть: Широкіно, Павлопіль, Піски, Дослідне, Світлодарськ, Кримське, Луганське, Катеринівка та Гранітне.

Враховуючи, що раніше міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявляв про ідею Зеленського розвести війська вздовж всієї лінії (а це близько 400 кілометрів), то такий сценарій цілком вірогідний.

Вадим Пристайко та Володимир Зеленський

ТСН

Заступник командувача Операції Об’єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар, коментуючи цю інформацію журналістам, повідомив, що розглядати інші ділянки дійсно можуть, але в майбутньому. Як мінімум до весни цього точно не відбудеться, зазначив він.

Чому відвід не відбувається

Розведення військ в Золотом і Петровському повинен був початися ще 7 жовтня, але в зведеннях із зони ООС практично щодня повідомляють про обстріл даних населених пунктів окупантами.

Зазначимо, що головною умовою старту відведення військ з обох сторін є дотримання режиму тиші» протягом 7 днів.

Станом на 14 жовтня в штабі ООС знову повідомили про обстріл селища Золоте з великокаліберних кулеметів, що ще раз підтверджує неможливість реалізувати досягнуті в Мінську домовленості.

Обстріл на Донбасі

РБК

Враховуючи, що зрив відбувається з вини контрольованих Кремлем терористичних угруповань, і передбачити їх подальші дії не видається можливим, в Офісі президента визнали, що питання розведення сил і засобів поки відкладається. Зараз все залежить від окупантів.

Більш того, саме від успішного розведення військ на Донбасі залежить і зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату», яку раніше планували провести ще в кінці вересня. Але саміт відкладається на невизначений час, і в цьому зацікавлений російський президент Володимир Путін.

Володимир Путін

«»

На думку опитаних OBOZREVATEL військових експертів і волонтерів, саме в цьому криється постійний зрив процесу розведення сил з боку окупантів.

«Проросійськими бойовиками безпосередньо керують з Кремля, і таким чином Путін намагається зірвати зустріч у «нормандському форматі», адже зрозуміло, що ці переговори не є для нього пріоритетом. Адже кожного разу вони висувають все нові і нові умови для того, щоб цей саміт відбувся», – зазначив екс-спікер Генштабу Владислав Селезньов.

З такою думкою згоден і ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай, кажучи, що Росія не зацікавлена в проведенні зустрічі «нормандської четвірки» без певних поступок з боку України, а саме — прийняття змін до Конституції і надання окупованим територіям особливого статусу.

Крім цього, загострюючи ситуацію на Донбасі, у РФ хочуть змусити українського президента почати прямі переговори з ватажками «Л/ДНР», що означатиме повну легалізацію цих республік і визнання громадянського конфлікту в Україні.

Не бачить зацікавленості у проведенні зустрічі в «нормандському форматі» зі сторін Путіна і глава МЗС України Вадим Пристайко. В ефірі телеканалу ICTV він заявив, що російського лідера влаштовує ситуація на Донбасі.

«Ті півтора чи, може, два мільярди, які він витрачає для того, щоб тримати нас з вами всіх прив’язаними до себе, так, як він робить у Придністров’ї, Абхазії та Осетії – це його влаштовує», – заявив глава МЗС.

План «Б»

Так званий запасний варіант, у разі зриву досягнутих домовленостей, обговорюється вже давно. Від українських властей часто звучать слова про наявність плану «Б», суть якого не розголошується. І тільки у понеділок, 14 жовтня, глава МЗС України Вадим Пристайко все ж озвучив можливий варіант цього сценарію.

«У нас завжди є план «Б». Одна з таких ідей – запропонувати світовій спільноті допомогти нам місією з підтримання миру. Досі відбувалося тільки обговорення цих питань, але ніхто навіть не наблизився до виконання. Навіть місія, яка повинна приїхати в Україну і оцінити, наскільки це взагалі можливо, – не була відправлена від ООН», – заявив він.

Втім, в уряді все ж сподіваються, що прогрес може бути досягнутий в «нормандському» і «мінськом» форматах, і поки питання про миротворців підніматися не буде.

Вадим Пристайко

Ситуацію з можливим запровадженням «блакитних касок» на територію окупованої Донбасу Україна вже проходила при президентстві Петра Порошенка. Тодішній український глава і дипломатичний корпус активно просували цю ідею в ЄС і ООН. Але і тут ми зайшли в глухий кут через позицію Росії.

Справа в тому, що українська сторона наполягала на тому, що миротворці повинні стояти на українсько-російському кордоні, а в Кремлі не збиралися їх пускати далі лінії розмежування.

Чому ж це питання постало знову, OBOZREVATEL пояснив ветеран АТО Мирослав Гай: «Питання в тому, що ні Зеленський, ні Пристайко не в змозі реалізувати мирний план Зеленського. Заявлене перемир’я не протримався і доби, кількість обстрілу в Донбасі зросла в 5 разів. … Фактично, український президент не в змозі виконати свої передвиборні обіцянки. Відповідно, такими заявами вони хочуть привернути увагу світового співтовариства, але я не вірю, що це у них вийде, так як у них немає потужної дипломатичної команди, яка здатна цю ідею проштовхнути».

Волонтер також зазначив, що нова українська дипломатія терпить поразку за поразкою, але всі їх досягнення подаються як колосальні успіхи, хоча насправді це не так.

«Це розлучення країни. Що ми зробили? В Станиці Луганській залишили два стратегічно важливих мосту на річці Сіверський Донець, вони залишилися без охорони, про що з місця повідомляють активісти. А обмін полоненими фактично було пасткою Путіна, тому що ті ж моряки повинні були бути обмінені за рішенням Гаазького трибуналу, інакше Росія втратила б мільярди від нових санкцій від ЄС за невиконання рішення суду. Крім того, ми віддали їм важливого свідка – Цемаха, і зараз в Нідерландах зібрана спеціальна комісія, яка вже розслідує участь України у зв’язку з катастрофою «Боїнга» рейсу МН-17 над Донбасом», – сказав Гай.

На його думку, на даний момент у Зеленського є два шляхи – здача національних інтересів чи повернення до дипломатичного вирішення цього питання.

А ось військовий експерт, співдиректор зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру імені Разумкова Олексій Мельник взагалі не розуміє, чому введення миротворців стало планом «Б», так як вони потрібні для реалізації плану «А». Адже він передбачає розведення та виведення всіх незаконних військ з території Донбасу, встановлення контролю над українсько-російським кордоном і проведення чесних виборів на Донбасі.

«Сама ідея миротворчої місії і передбачає, що вона буде забезпечувати весь цей процес, який описано у плані «А», – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

На його думку, якщо говорить про нумерації цих планів, то швидше за все зараз план «А» на Донбасі – це заморожений конфлікт.

«Що таке заморожений конфлікт? По суті, зараз те, що відбувається на Донбасі, можна назвати конфліктом низької інтенсивності, або ж – замороженим. Якщо ми подивимося на інші конфлікти на пострадянському просторі, наприклад, в Нагірному Карабаху, там теж час від часу відбуваються порушення режиму припинення вогню, і при цьому конфлікт вважається замороженим. В Придністров’ї, де взагалі немає бойових дій, він також є таким. І у нас зараз просто свій вигляд замороженого конфлікту, не в останню чергу тому, що поки немає політичного рішення, як і перспектив для його досягнення», – пояснив Мельник.