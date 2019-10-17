Фруктозу признали опасной для печени

Фруктоза может быть более опасна для здоровья, чем глюкоза, поскольку подавляет способность печени правильно усваивать жир – такое открытие сделали ученые из Центра диабета в Бостоне. Они провели масштабное исследование, в ходе которого протестировали шесть различных диет, сообщает Cell Metabolism.

Один режим питания был стандартным. Второй подразумевал повышенное количество фруктозы, третий – глюкозы, четвертый – жиров, а два последних варианта – комбинацию фруктозы, глюкозы и высокого содержания жира.

Ученые отслеживали, как питание влияет на ткани печени. В частности, фиксировалось количество ацилкарнитинов – веществ, возникающих при сжигании жиров.

Оказалось, что самый негативный эффект влечет диета с большим количеством фруктозы и жира. При ней жир накапливается в печени, что плохо и для самого этого органа, и для всего обмена веществ в организме. Глюкоза, напротив, способствовала лучшей переработке жиров и частично компенсировала вред от неправильного питания.

Авторы также выяснили, что фруктоза подавляет деятельность митохондрий, которые задействованы в сжигании жиров. На это указало снижение критически важного для работы печени фермента CPT1a.

По словам ученых, препарат, блокирующий действие фруктозы, мог бы помочь людям избежать жировой болезни печени, сахарного диабета I типа и других серьезных заболеваний. Но его только предстоит разработать.

: aspekty.net