Олена Зеленська в Ризі завітала до української школи

Перша леді Олена Зеленська та віцепрем’єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба відвідали Ризьку українську середню школу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Директорка школи Лідія Кравченко влаштувала для гостей екскурсію навчальним закладом, під час якої вони спілкувалися з учнями різних класів. Особливу увагу першої леді привернула шкільна бібліотека, яка зберігає книжки, подаровані відомими українськими письменниками.

Ризька українська середня школа, заснована у 1991 році, пройшла державну акредитацію і фінансується з держбюджету Латвії. Медичну й кадрову допомогу закладу надає Міністерство освіти і науки України.

Навчання тут проводиться за двомовною системою – латиською та українською. З першого класу учні також вивчають англійську мову, а з сьомого додатково, за бажанням, запроваджується ще одна іноземна – іспанська або німецька. Крім загальноосвітніх дисциплін, вивчається українська мова та література, історія і культура України, народознавство, міфологія та естетика.

: ukrinform.ua

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