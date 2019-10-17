У Криму рвонув вантажівки з боєприпасами: окупанти спробували приховати

Вранці в середу, 16 жовтня, в селі Віліне в аннексированном Криму вибухнув вантажівку КамАЗ.

Про це повідомили очевидці у групі «Автопартнер Крим» в соціальній мережі Вконтакте, передає «Форпост».

Наголошується, що вибух прогримів близько шести ранку і викликав сильну пожежу. Потім пролунали за різними даними від 4 до 10 вибухів.

При цьому, за словами свідків, це була військова машина з боєприпасами і на місце НП в екстреному порядку прибули бійці Росгвардии, військові та поліція. Також в мережі повідомили, що є постраждалі.

«Їхав там дві години тому (близько 8 ранку). Стовп чорного диму і відкритий вогонь перед кільцем з боку Миколаївки, всіх розгортали», – розповів один з очевидців.

В результаті НП був перекритий проїзд з боку Євпаторії в напрямку Севастополя.

У Криму вибухнула вантажівка з боєприпасами

Facebook АГП Ялти

У «МНС» Криму дали короткий коментар про те, що трапилося. «По дорозі загорівся КамАЗ. Наші працівники виїжджали на подію, справили ліквідацію відкритого вогню«, – сказали в прес-службі.

Примітно, що новинні канали окупантів про НП і зовсім промовчали.

«Боєприпаси здетонували. Людям там просто страшно – будинку поруч. Очевидці повідомляють, що загорілася кабіна КАМАЗУ, з неї вискочили озброєні люди в масках, очевидців змусили видалити фото», – розповіла в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.

Скріншот

Подивіться відео

Камаз армії РФ

Тепер його точно немає біля Віліне

Бахчисарайський р-він

Боєприпаси здетонували

Людям там просто страшно-будинку рядомhttps://t.co/P3qnCeGH5c pic.twitter.com/IaBHVIT61p

— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) October 16, 2019