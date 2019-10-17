«Працюють» снайпери з Росії: з’явилося відео з передовою ВСУ, де загинули два бійця

У районі, де від куль снайперів бойовиків були вбиті українські військовослужбовці Юрій Громович і Ярослава Никоненко, працюють стрілки з Росії.

«Це не шахтарі, точно не шахтарі. Нормальні військовослужбовці кадрових військ. Це можу сказати вам точно. Навіть, взяти з того, що як працюють снайпера. Я не думаю, що шахтар з такої відстані може потрапити», — каже військовослужбовець ЗСУ «Сармат».

При цьому, врятувати Никоненко не було жодного шансу.

«Сталося це в 15:30, коли солдат перебував на посаді. Снайпер зробив одиночний точний постріл», — каже військовослужбовець ЗСУ «Блазень», уточнюючи, що снайпер зробив постріл, куля зрикошетила, потрапивши військовослужбовцем в голову.

Військові уточнюють, що вже ввечері, через кілька годин після загибелі Никоненко, бойовики накрили позиції ВСУ на ділянці фронту в районі Мар’їнки мінометним обстрілом такої сили, якої не було від початку вересня.