Після країн Заходу попросили переглянути судову реформу Зеленського — заява

Після Канади, Великобританії, Німеччини та Євросоюзу звернулися до спікера Дмитра Разумкова, прем’єр прем’єра Олексія Гончарука та голови Офісу президента Андрея Богдана з проханням переглянути окремі положення законопроекту про реформу судової системи.

Про це йдеться у “Судово-юридичній газеті” з посиланням на заяву послів від 15 жовтня.

Підписанти висловили бажання зустрітися з адресатами заяви, щоб пояснити загрози окремих положень ухваленого Радою законопроекту цілям запропонованої урядом реформи.

Крім того, автори документу порадили співпрацювати з Венеціанською комісією з метою приведення закону “у повну відповідність нашим спільним цінностям”.

У додатку до заяви викладені зауваження до законопроекту від ЄС, USAID та експертів з Канади.

“Скороченню суддів Верховного Суду має передувати перегляд норм юрисдикції суду та укомплектування належний штатом судів нижчих інстанцій для забезпечення доступу до правосуддя та стабільності судової системи”, – йдеться у заяві.