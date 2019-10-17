Ахметово горе: як захиститися від наслідків краху злочинної схеми «Роттердам плюс»

Наприкінці літа цього року у оновленої влади дійшли руки до однієї з найскандальніших схем на енергетичному ринку України – так званої формули Роттердам+. Говорили про незаконність її довгі роки, але тільки зараз взялися розібратися з тим, хто нажився на підвищення вартості електроенергії в Україні.

Нагадаємо, три роки тому, в березні 2016 року НКРЕ затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. З тієї пори ціну вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації почали вважати за формулою «вартість вугілля в порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну». Відразу після впровадження нової методики теплові компанії, в тому числі лідер ринку ДТЕК Ріната Ахметова та державне «Центренерго» підняли вартість електроенергії для українців – вже у квітні платіжки «погладшали» на 25 відсотків. Оптова вартість електроенергії перевищила, скажімо, німецьку в два рази. При цьому європейські енергетики платять ще за викиди CO2, чого українці не роблять. Експерти тоді масово заговорили про те, що формула Роттердам+ є шахрайської та вигідною переважно Рінату Ахметову, який зміг покласти в кишеню пару десятків мільярдів гривень.

Обурення не закінчувалося нічим, НКРЕ не визнавав те, що ціна завищена, правоохоронні органи не діяли. В політичних колах подейкували, що свій «гешефт» з формули має Петро Порошенко, тому і не віддає команду «фас».

Після його відходу ситуація змінилася. У липні цього року Україна перейшла на новий ринок електроенергії, а вже 8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру у справі Роттердам+ шести особам, зокрема, колишньому голові та члену НКРЭКУ. Збитки оцінено в 18 мільярдів 868 мільйонів гривень.

«Безпосередньо підозра вручено двом особам – начальникові управління енергоринку НКРЭКУ та діючому директору ДП «Оператор ринку», який у період введення «Роттердам+» був членом НКРЭКУ», — йдеться в повідомленні САП.

Четверо інших підозрюваних (начальник відділу НКРЭКУ, керівник управління НКРЭКУ, заступник комерційного директора однієї з приватних компаній групи – ключового оператора ринку теплогенерації України та директор департаменту однієї з компаній зазначеної групи) зараз знаходяться за межами України. Їм повідомили про підозру заочно і викликали для проведення слідчих і процесуальних дій.

Усім підозрюваним інкримінують зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки» (ч. 2 ст. 364 ККУ).

Слідство стверджує, що екс-глава і екс-член НКРЭКУ за попередньою змовою з групою інших осіб розробили і у 2016 році взяли необґрунтований регуляторний акт, так звану формулу Роттердам+. Їм вони створили умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії оптовому ринку електроенергії, чим завдали державі збитків на 18,9 мільярда гривень.

Детективи НАБУ не знайшли документального підтвердження того, що вугілля в Україну за формулою «Роттердам +» потрапляв по морю з Роттердама в заявлених обсягах. Зате включення відповідних витрат збільшило оптову ринкову ціну на електроенергію і, як наслідок, тарифи для більшості споживачів. В результаті промислові споживачі, бюджетна сфера, підприємці та інші без підстави переплатили за електроенергію мінімум 18,87 млрд грн, з них 14,3 млрд грн дісталися групі приватних компаній, яка, за версією слідства, та ініціювала введення формули Роттердам+. У Бюро вважають, що керівництво НКРЭКУ запровадив схему в інтересах групи приватних компаній свідомо.

Досудове слідство у виробництві продовжується.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України (ВАСУ) вже дозволила заочний арешт колишнього співробітника Нацкомісії з енергетики та тарифами (НКРЭКУ) Володимира Бутовського, який фігурує в справі Роттердам+.

ВАСУ скасував рішення слідчої судді Солом’янського райсуду Києва, яким було відмовлено у задоволенні клопотання САП і Національного антикорупційного бюро (НАБУ) про заочний арешт.

У 2016 році єврооблігації ДТЕК зросли на 40%, після інформації про вручення підозр НАБУ просіли майже на 5%.

У ДТЕК активно намагаються «відмитися» від наслідків відкриття кримінальної справи про змову. Компанія систематично розміщує в інтернеті так звану «джинсу» — замовні матеріали, покликані очистити репутацію компанії. Плашкою «реклама» вони не виділяються, а спрямовані на посилення позитивного фону про компанії Ріната Ахметова. Лідери громадської думки (Ломи), в основному це експерти, кажуть зручні ДТЕК речі, які потім розміщуються на новинних ресурсах за винагороду, що йде як право готівкою повз каси. Ми не будемо розміщувати тут сотню скріншотів, але достатньо погуглити в новинному блоці «Роттердам+» і подивитися, наскільки щільним потоком виходить поспіль одна і та ж обеляющая формулу новина на великих новинних ресурсах. Наприклад, про те, що у справі нібито немає доказової бази (експерт Корольчук). Або що дешевше вугілля в Україні просто немає (експерт Кушнірук). Є і «вкидання» на тему того, що кримінальною справою за формулою намагається руками НАБУ звести рахунки з Ахметовим його давній «заклятий друг» Ігор Коломойський. Або, приміром, він намагається скасуванням Роттердам+ знизити ціни на електроенергію для феросплавних заводів.

«Джинса», яку забито інформаційний простір по темі формули Роттердам+, не применшує того факту, що Рінат Ахметов всерйоз стурбований інтересом до компанії з боку правоохоронних органів. Є також відомості про те, що він спробує прикритися в цій справі з допомогою європейських інвесторів. Джерела повідомили про те, що ДТЕК готує випуск єврооблігацій на 350 мільйонів доларів, який здійснить нідерландська компанія DTEK Renewables B. V. У самій компанії не спростували цю інформацію, що теж говорить на користь її достовірності.

Рінат Ахметов планує прикритися іноземними інвесторами, як щитом, не давши державі компенсувати збитки шляхом конфіскації активів. Нагадаємо, раніше подібна ситуація вже виникала. Покупці євробондів компанії вимагали залишити в спокої Ріната Ахметова і продавали дуже недорого вже куплені євробонди, які скуповувала близька до Петра Порошенка інвесткомпанія ICU. Пізніше була введена формула Роттердам+ і євробонди Ахметова злетіли в ціні.

З допомогою надрукованих нових євробондів Ахметов спробує продавити владу, щоб та не знижувала зелений тариф – найвищий у світі. На залучені кошти він також побудує нові електростанції, щоб заробити на них, поки тариф не знизили.

Журналісти підрахували, що за підсумками минулого року ДП «Енергоринок» за альтернативну енергію в минулому році виплатив енергопроектах: Ріната Ахметова. Підрахувавши доходи, холдинх олігарха заявив, що планує в п’ять разів збільшити свої потужності в альтернативній енергетиці до кінця 2019-го (з 210 МВт в 2018 до 1000 МВт в 2019).

«Зелений» тариф в десять разів перевищує плату за електроенергію атомних електростанцій. Вже з 2021-го платити за неї доведеться більше 40 млрд грн на рік – і це буде серйозним навантаженням на бюджет. І більша частина грошей осяде в кишені Ріната Ахметова, адже парламент з подачі голови комітету ПЕК Олександра Домбровського (БПП) і міністра енергетики Ігоря Насалика обмежив фізичну можливість будувати дрібні приватні СЕС на землі. Щоб потік фінансів не слабшав, олігарх придумав, як з допомогою євробондів захиститися від скасування невигідного країні «зеленого тарифу». Хоча основна причина – бажання нацькувати на українські влади скривджених іноземних інвесторів. Опозиція в особі попередньої влади на чолі з Петром Порошенком у підсумку може зіграти на руку олігарху, подавши інформацію з правильної точки зору. А з допомогою правильних інформаційних вкидань винуватим потім спробують зробити Ігоря Коломойського та Володимира Зеленського. Постраждає в результаті виключно український бюджет, однак спустошувати його Рінату Ахметову не вперше.

Ганна Синіцина, ForUm