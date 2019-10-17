Луценко відреагував на справу НАБУ проти нього

Екс-генпрокурор Юрій Луценко пояснив, про що йдеться у кримінальному провадженні Національного антикорупційного бюро.

Про це написав Юрій Луценко в Facebook

Дослівно: «Звичка моїх опонентів шукати бліх і видавати їх за мамонта незмінна.

Незважаючи на фанфари певних ЗМІ, це справа НАБУ присвячено тому, що я нібито не зробив догану заступнику…»

Цьому передував відповідь НАБУ 16 жовтня на запит «Української правди», в якому говорилося про кримінальному провадженні проти Луценка у зв’язку зі зловживанням владою або службовим становищем.