Повінь – зміна системи

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Простуду нельзя переносить «на ногах»

17.10.2019

Во время болезни нельзя вести активный образ жизни. Такой способ жизни может привести к осложнениям на сердце, а именно — миокардит. Об этом сообщает кардиолог Вера Горбачева.
Миокардит — это воспаление сердечной мышцы.

Миокардит бывает:

острый
подострый
хронический;
локализованный
диффузный

Вирусные заболевания — самая распространенная причина возникновения миокардита, например: энтеровирус, парвовирус В19, аденовирус, вирус гриппа А, вирус герпеса, Эпштейн-Барр, цитомегаловирус, гепатит С и ВИЧ.

Если вы заболели — старайтесь беречь себя. Не усугубляйте инфекционно-воспалительный процесс и придерживайтесь постельного режима.

: changeua.com

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