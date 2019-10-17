Простуду нельзя переносить «на ногах»

Во время болезни нельзя вести активный образ жизни. Такой способ жизни может привести к осложнениям на сердце, а именно — миокардит. Об этом сообщает кардиолог Вера Горбачева.

Миокардит — это воспаление сердечной мышцы.

Миокардит бывает:

острый

подострый

хронический;

локализованный

диффузный

Вирусные заболевания — самая распространенная причина возникновения миокардита, например: энтеровирус, парвовирус В19, аденовирус, вирус гриппа А, вирус герпеса, Эпштейн-Барр, цитомегаловирус, гепатит С и ВИЧ.

Если вы заболели — старайтесь беречь себя. Не усугубляйте инфекционно-воспалительный процесс и придерживайтесь постельного режима.

: changeua.com