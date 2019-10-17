Кейт Міддлтон повторила образ принцеси Діани у Пакистані (фото)

Кейт Міддлтон і принц Вільям продовжують подорож по Пакистану – напередодні вони почали ранок в місті Читрал, яке знаходиться поруч з кордоном з Афганістаном. Пару зустріли місцеві жителі, які подарували герцогам національні костюми.

Кейт Міддлтон в знак поваги приміряла пальто і традиційний головний убір – паколе з пір’ям. Цікаво, що такий же одягала принцеса Діана під час свого візиту до Пакистану в 1996 році.

Пізніше подружжя вирушило в село, де живе народ калаша.

: bilshe.com

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