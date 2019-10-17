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Іспанія направляє сотні спецназівців в Каталонію

17.10.2019

Міністерство внутрішніх справ Іспанії готує відправку в Каталонію чотирьох груп спеціальних підрозділів національної поліції в допомогу вже перебувають там 2 тис. поліцейських.

Про це напередодні повідомило видання El Pais.

“Міністерство внутрішніх справ переносить в найближчі декілька днів ще 200 поліцейських зі спецпідрозділів у Каталонію, щоб підсилити місцеву поліцію через прогнозів продовження серйозних заворушень, що почалися після судових вироків лідерам каталонських сепаратистів”, – йдеться в повідомленні.

Поліція в першу чергу буде охороняти державні органи влади, казначейства, поліцейські відділення, а також важливі об’єкти інфраструктури зв’язку та енергопостачання.

Національна поліція також візьме відповідальність за охорону внутрішніх приміщень аеропорту El Prat, порту Барселони і декількох станцій залізничної компанії AVE а також посилить охорону атомних електростанцій Аско і Ванделлос.

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