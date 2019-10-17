Бійка Павелко і Суркісів сталася через ветеранів АТО

Бійка між братами Суркісами і головою Української асоціації футболу Андрієм Павелком трапилася через ветеранів війни на Донбасі.

Про це з посиланням на джерела в УАФ пише Футбол 24.

Відзначається, що в президентській ложі перебували запрошені ветерани, звільнені політв’язні і моряки.

Туди ж без запрошення прийшов Григорій Суркіс, почесний член УЄФА і голова ФФУ, нардеп від «Оппоплатформы» кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Побачивши його, ветерани поставили Павелко умова, що підуть вони, або Суркіс, — саме це і стало причиною конфлікту.

«Те, що Суркіс прийшов без запрошення, підтверджує — у Динамо була своя ложа на матчі, де він і перебував», — йдеться в повідомленні.