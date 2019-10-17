Інновації і практичність: як влаштовано вища освіта в Швейцарії

Навесні 2019 року група українських журналістів відвідала Швейцарію в рамках туру “Інновації”, організованого посольством Швейцарії в Україні. Зокрема, ми побували у двох найбільших університетах Швейцарії — цюріхському і лозаннському. Цей матеріал написаний за підсумками поїздки (про візит в ЦЕРН і Великому адронному колайдері читайте тут, а тут — про пам’ятки Берна).

Як Швейцарії вдалося стати найбагатшою країною в Європі?

Маленька країна, де велику частину території займають гори, немає ні нафти, ні газу, ні інших корисних копалин… У чому секрет? Адже на годиннику і шоколаді, нехай і найкращих, далеко не заїдеш.

Політичний нейтралітет зберіг Швейцарії від руйнівних воєн (у тому числі двох світових). А надлишок капіталів, не витрачених на армію й війну, Швейцарія протягом століть ссужала іншим державам і приватним особам під хороші відсотки, зміцнюючи свою фінансову систему. Закон про банківську таємницю, прийнятий ще у 1713 році і доведений до абсолюту в 1934 році, теж сильно сприяв тому, що гроші з усього світу стікалися саме в швейцарські банки і потім інвестувалися в промисловість по всьому світу.

Експрес-інформація по країні

Швейцарія (Швейцарська Конфедерація) – держава в західній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Берн

Найбільші міста: Цюріх, Женева, Базель, Берн, Лозанна

Форма правління – Федеративна республіка

Територія – 41 285 км2 (133-я в світі)

Населення – 8,2 млн чол. (98-я в світі)

Офіційні мови – німецька, французька, італійська, ретороманська

Релігія – католицизм, протестантизм

ІЛР – 0,917 (2-я в світі)

ВВП – $701,03 млрд (20-я в світі)

Валюта – швейцарський франк

Межує зНімеччиною, Італією, Францією, Австрією, Ліхтенштейном

Цюріх і сьогодні як і раніше залишається найбільшим світовим фінансовим центром, що спеціалізуються на обслуговуванні приватних клієнтів. Але в останні десятиліття Швейцарія робить ставку не на банки, годинник і шоколад, а на нові технології.

Швейцарські інженери цінувались у світі завжди — вони вміли будувати мости і прокладати залізничне полотно в Альпах, з таким досвідом на рівнині не пропадеш. Багато інновації, якими ми користуємося щодня, від складаного ножа і застібки-липучки до Всесвітньої павутини — швейцарське винахід. Зосередившись на інновації з звичайним протестантським завзятістю та працьовитістю, швейцарці швидко досягли вершин. Наприклад, за кількістю наукових статей на мільйон жителів Швейцарія посідає перше місце в світі за індексом цитування наукових статей — третє місце в світі (після США і Нідерландів). Їй же належить перше місце в світі за кількістю виданих патентів у перерахунку на душу населення.

Звідки беруться гроші на наукові дослідження?

Країна витрачає на них 3,4% ВВП (і за цим показником займає 4-е місце у світі, перше — в ізраїлі). Більшість наукових досліджень відбуваються на базі державних університетів, причому на 60% їх фінансує приватний сектор, а держава його в цьому всіляко підтримує: надає податкові пільги компаніям, які вкладаються в науку.

Практичність швейцарців межує з геніальністю. Вони міркують так: у бізнесу в процесі виробництва постійно виникає потреба щось удосконалити, вирішити технічну проблему, придумати новий продукт. Тому давайте з’єднаємо замовника — бізнес — з виконавцем наукових досліджень безпосередньо, і всім це буде вигідно.

Держава будує інноваційні парки, наукові центри при університетах і виділяє гранти на дослідження в тих сферах, які виглядають найбільш перспективними. Причому ці гранти довгограючі, на 15 років (а не на п’ять, як у багатьох інших країнах). Середній термін написання роботи на вчений ступінь (PhD, аналог кандидатської або докторської дисертації) — 4-5 років. В межах 15-річного гранту одна група студентів-постдипломников встигає зробити “перший підхід” до проблеми, наступні п’ять років йдуть на практичне втілення рішення, і ще п’ять років — на те, щоб удосконалити та виправити все, що потрібно. У підсумку за свої гроші держава і бізнес отримують не тільки обкатану нову технологію, але і новеньких інженерів, які вже мають практичний досвід роботи (адже дослідження ведуться в тісній зв’язці з компанією-замовником). А студенти отримують чудову освіту, що максимально відповідає сучасним вимогам, і готові робочі місця.

Скільки університетів у Швейцарії?

В країні 26 кантонів, але не всі мають університети: деякі воліють платити іншим кантонам певні відрахування за своїх студентів. Існує 10 кантональних університетів загального профілю, 7 кантональних університетів прикладних наук (де студенти працюють паралельно з навчанням). Ще є 11 педагогічних університетів.

Але лише два вузу в Швейцарії утримуються з федерального бюджету, і це, традиційно, два найкращих і найпрестижніших університету країни: цюріхський ETHZ (Швейцарська вища технічна школа Цюріха) і лозаннський EPFL (Федеральна політехнічна школа Лозанни). Обидва вони стабільно займають високі місця в міжнародних рейтингах вузів (від топ-10 до топ-50 в залежності від рейтингу).

Будинок майбутнього і робот-саламандра

Все, що придумують в університетах, тут же втілюється на практиці. Наприклад, архітектурно-будівельний факультет ETHZ у співпраці з будівельними компаніями вже кілька років зводить “будинок майбутнього” в містечку Дюбендорф, сателіті Цюріха. Точніше, це платформа під назвою NEST, на якій ростуть, як гриби, вдома-модулі: видрукувані на 3-D принтері, побудовані роботами, будинки з поліетилену, дерев’яних планок та сонячних батарей…

Нова будівля архітектурного факультету теж спроектовано за новітніми технологіями: складну конструкцію повітро – і светопроницаемой даху з дерев’яних брусків змоделювали на комп’ютері, система вентиляції і обігріву — “зелена”, що використовує природну конвекцію тепла. Майбутні архітектори на лабораторних заняттях друкують на 3-D принтері сюрреалістичну меблі з пластика;

вчать промислових роботів лити химерні колони з бетону і будувати дивовижні конструкції з дерев’яних планок, що нагадують креслення Да Вінчі.

Все це дуже скоро стане повсякденною реальністю.

У Федеральній політехнічній школі Лозанни знаходиться Національний центр досліджень в галузі робототехніки NCCR Robotics. Це саме те місце, де в лабораторії анімалістичні роботів створили знаменитого робота-саламандру, відео якої стало хітом у всьому світі.

Подібних роботів планують використовувати у важкодоступних місцях, наприклад, як розвідників при рятувальних операціях.

В лабораторії літаючих роботів в тому ж NCCR Robotics створюють дивовижні дрони, які не розвалюються від удару об стіну або про землю.

Їх можна використовувати для роботи у важкодоступних місцях (скажімо, у вузьких ущелинах, печерах) або всередині приміщень — вони ще й м’які, тому не небезпечні для людей. До речі, творець цих дронов стартап Flyability, що базується у Федеральній політехнічній школі Лозанни, отримав нагороду Swiss Startup Award-2019.

В освітній лабораторії роблять роботів для шкільного навчання або для фізичної реабілітації — наприклад, пацієнтів після інсульту, яким потрібно відновлювати дрібну моторику і пам’ять.

Всі ці технології вражають не стільки навіть сміливістю і прогресом, скільки гуманністю, орієнтованістю на конкретні потреби людей. За цим показником Швейцарія, схоже, випереджає весь світ. Дотягнеться світ до неї — час покаже. Але вже можна поїхати і повчитися.

Скільки коштує освіта в Швецарії?

Всупереч стереотипам, вчитися в Швейцарії зовсім недорого. Вартість навчання в різних вузах коливається від однієї до двох тисяч швейцарських франків (франк приблизно дорівнює долару) в рік. В цюріхському, наприклад, — близько півтори тисячі. Для іноземців ціни не відрізняються, але є один важливий нюанс: кількість іноземних студентів у вузі не може перевищувати 25%, а охочих навчатися у Швейцарії багато. У Цюріх прагнуть німці, в Лозанну і Женеви — французи, в італійську частину країни — студенти з Італії. Тому серед іноземців високий конкурс, відбирають найкращих. Важливо і знання мови, хоча англійською навчання теж можливо, особливо в докторантурі. Плюс вартість життя — найвища в Європі.

Тому українських студентів у швейцарських державних вузах можна перерахувати по пальцях. А ось професорів-українців чимало. І у них дуже задоволений вигляд.

Читайте також:

Місто, де люблять Ейнштейна і ведмедів: що подивитися в Берні

Великий адронний колайдер: подорож до початку Всесвіту

В Швейцарії розберуть і утилізують АЕС — вперше у світі