Нардепа підловили за цікавим заняттям в Раді: з’явилося фото

Народного депутата парламентської групи «За майбутнє» Ярослава Дубневича під час засідання Верховної Ради помітили за читанням статті про в’єтнамського студента Ву Нгок Хуя.

Інцидент потрапив на фото, передає «Апостроф». На кадрах видно, як депутат прямо в кулуарах Верховної Ради, причому під час засідання, читає на телефоні статтю про хлопця з В’єтнаму.

У статті, якою зацікавився нардеп написано, що студент Ву Нгок Хуй тривалий час поневірявся в судах, відстоюючи право на правильне написання свого імені на українському. Через півроку від виграного суду він захистив дисертацію в Одеському національному політехнічному інституті і став кандидатом технічних наук.

Відзначимо, що раніше в мережі піднявся скандал із-за поведінки у Верховній Раді нардепа від «Слуги народу» Артема Дмитрука. Під час виступу своєї колеги з «Європейської солідарності» Вікторії Сюмар він закрив її спиною.