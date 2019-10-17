«Зрада» і «капітуляція» не мають сенсу»: Кравчук розкрив формулу світу на Донбасі

Перший президент України Леонід Кравчук переконаний: сьогодні популярні слова «зрада» і «капітуляція» не мають сенсу.

Він впевнений в тому, що для встановлення миру на Донбасі не потрібні ні мінський, ні нормандський формати. Замість цього чотири лідери держав повинні зібратися разом і особисто скласти документ. Формула Штайнмайера не так страшна, як прийнято вважати, головне – з усією відповідальністю підійти до її імплементації.

Про це і багато чому іншому перший президент розповів в інтерв’ю OBOZREVATEL .

– Яке ваше ставлення до пропозиції розпустити терористичні «Л/ДНР»? Чи вважаєте ви, що такий крок можна здійснити?

– Вся справа в тому, що вони створені всупереч міжнародним нормам, міжнародним документам, які діють для всього світового співтовариства, незалежно від того, де вони знаходяться. Це називається міжнародним правом.

А раз ця ситуація суперечить міжнародному праву, вона не має перспективи на існування. Її не визнають, просто не беруть до уваги. Тобто вона фактично поза законом.

Тому говорити про те, що це якесь особливе вимога України, я не можу. Це норма, визначена міжнародним законодавством.

Тому ми вимагаємо. Але та сторона часто нас не чує. Не чує Росія, тому що не хоче чути. А ті формування, які створені там поза міжнародного права, просто не звертають на це уваги, ігнорують ситуацію. У всьому.

Скажімо, одна з умов для розведення військ – це 7 днів тиші. Але ніхто з того боку цих 7 днів не дотримується, і кожен раз ми всі починаємо спочатку.

Це вже третя спроба, і вона нічого не дає.

Таким чином, якщо всі держави, незалежно від того Росія чи Україна, Франція чи Німеччина, будуть діяти в напрямку дотримання – підкреслюю, дотримання міжнародного права, тоді ми зможемо рухатися вперед.

– Але погодьтеся: перший, хто не дотримується міжнародне право – це пан Путін. Яким чином можна зробити так, щоб він дотримувався міжнародні норми?

– Це непросто. З власного досвіду і з історії я знаю, що для Росії не існує міжнародних норм.

Вона діяла, діє і, думаю, буде діяти за принципом доцільності, а не міжнародних норм. Така країна і такі у неї норми.

Але способи впливу на країну завжди можна знайти.

Скажімо, санкції. Що за санкції застосовуються сьогодні? Санкції не проти держави Росія, а у відношенні конкретних осіб у Росії. Думаю, якщо б санкції були застосовані до Росії, Кремля як такого, тоді були б інші наслідки.

Але ніхто на це не піде.

У заявах Німеччина підтримує Україну, однак будує «Північний потік-2». Франція теж заявляє про підтримку України, але після розмови з Володимиром Зеленським президент Франції дзвонить Володимиру Путіну і підкреслює: бажано, щоб Росія стала членом G7.

Володимир Путін, Еммануель Макрон

Офіційний сайт президента Росії

Вони грають з Україною як кіт з мишкою. Практично Україна не є для них державою, в якій вони дуже зацікавлені, але вони роблять вигляд, що це так. І Путін цим користується.

Тому я думаю, якщо ми хочемо, щоб на Донбасі відбулися реальні зміни, не треба посилатися на мінський формат, на нормандський або на інші формати.

Потрібно зібратися в Парижі глав чотирьох держав, сісти за стіл переговорів і написати дорожню карту встановлення миру на Донбасі. Всі вони, як я знаю, підтримують ідею Штайнмайера.

Чому? Тому що в центрі Європи тліє гніт. І вже не просто гніт, а невелике багаття. І найменша необережність або чиясь прикра помилка в цій ситуації може призвести до того, що цей невеликий багаття розростеться, буде дуже велике полум’я, і тут вже стане складно всім. Історія знає чимало подібних прикладів.

Тому, я думаю, і Німеччина, і Франція, і, звичайно ж, Україна зацікавлені в цьому. Бо вони говорять, а ми тим часом ховаємо своїх солдатів. Нас просто вбивають.

Просто треба це зробити – написати документ, який відповідає загальнонаціональним інтересам країн і глобальним інтересам Європи. І не треба посилатися на якісь причини – хтось хоче, хто не хоче…

Володимир Путін під час робочого сніданку з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном

Офіційний сайт президента Росії

Якщо такий документ буде підписано, якщо він буде доведений до виконання, тоді у нас з’являться підстави сказати: успіх на Донбасі є.

Це не означає, що вже завтра все зміниться. Буде потрібно багато часу. Але дорога буде відкрита.

– Який відсоток ймовірності ви даєте на те, що на нормандському саміті буде присутній Путін? І який відсоток ймовірності ви даєте на те, що на цьому саміті відбудуться певні зрушення?

– Я даю дуже малий відсоток, що він хоче туди поїхати.

Була заява російського МЗС, і сам президент сказав про умови зустрічі в «нормандському форматі» — якщо Україна погодиться на формулу Штайнмайера.

Україна погодилася.

Тепер вони кажуть: ні, треба написати документ, який би засвідчив, що це буде реально, а не на словах.

Україна говорить: ми – за. Давайте напишемо цей документ.

Але якщо пишуть помічники або радники міністрів закордонних справ… Я не вважаю, що люди з такими повноваженнями можуть написати цей документ.

Коли ми зібралися в Біловезькій пущі, існував Радянський Союз. Ми приїхали туди, і на порядку денному стояло питання: бути чи не бути Радянському Союзу, бути чи не бути загальним кризи, який міг привести до неймовірного конфлікту.

Ми сіли вшістьох і самі написали документ. Без груп – двосторонніх, тристоронніх або яких-небудь ще.

Це повноваження глав держав.

Так само потрібно зробити і сьогодні. І не треба перекладати цю функцію на когось. Це можуть і повинні зробити глави держав.

Так було завжди, коли питання було гострим і небезпечним для всіх країн.

– Яка, на вашу думку, роль особисто Володимира Зеленського в цьому процесі? Ви знаєте, що в Україні проходять протести під гаслом «Ні капітуляції!». Чи згодні ви з тим, що дійсно є деякі ознаки капітуляції? Який ваш рада особисто панові Зеленському, як її не допустити?

– Ось як я бачу цю ситуацію.

Є велика кількість людей, які і сьогодні знаходяться в окопах на Донбасі, які захищають кожен метр української землі. Донбас – це українська земля. Вони там помирали і продовжують вмирати.

Ці люди мають підстави сказати: ми захищали цю землю, а тепер хочуть відвести війська, ми можемо втратити її.

Я ставлюся до цих людей з величезною повагою, бо вони таку позицію вистраждали. З ними треба спілкуватися, їх треба переконувати.

Але є і інші люди, в центрі Києва, політичні сили і, насамперед, на жаль, представники старої влади. Це люди іншого масштабу. Вони використовують цю ситуацію, щоб довести: при них було краще, а зараз стало гірше.

М’яко кажучи, це не зовсім правильна позиція. Сьогодні треба не заважати кому-то – то Порошенка, то Зеленському, то кому-небудь ще, – а об’єднати зусилля і показати, що ми дійсно хочемо миру і робимо до нього крок.

Слова «зрада» і «капітуляція» — це красиві слова, страшні, але вони не мають сенсу

Формула Штайнмайера не повинна виконуватися вже завтра. Спочатку мають бути зроблені певні кроки.

Перше. Коли можна проводити вибори? Коли для цього будуть створені умови.

Друга. Закон про особливий статус. Його треба прийняти. Хто буде приймати? Верховна Рада. Всі ми будемо думати над тим, як зробити цей закон краще.

І тільки після цього можна говорити про імплементацію формули Штайнмайера.

А зараз нічого імплементувати.

Слова «зрада» і «капітуляція» — це красиві слова, страшні, але сенсу не мають.

Кому б я не задав питання: в чому полягає капітуляція? – ніхто не зміг мені відповісти на нього.

– Леонід Макарович, це принципове питання: ви підтримуєте імплементацію формули Штайнмайера, але при певних умовах?

– Це важливо. Ми не можемо поступитися. Ми не можемо погодитися на те, чого хоче Росія: спочатку вибори, а потім все інше.

Я часто спілкуюся з російськими телеканалами, і я поставив їм просте запитання: як можна провести вибори на Донбасі за законами української влади, коли там немає і натяку на українську владу? Як можна провести вибори, коли там дула автоматів і кулеметів, коли стріляють і вбивають, коли ніхто не може гарантувати безпеки?

Немає відповіді.

Я розумію, що вони хотіли б узаконити те, що є. Адже Росія не може запровадити там свої закони, вона сама заявляє, що це територія України. Ми теж говоримо, що це територія України. Їх не визнає світ.

Але коли там пройдуть вибори за законами України, ми тим самим заявимо: ми визнаємо ці території легітимними.

Ось в чому питання. Вони хочуть обдурити – відверто, відкрито – і навіть не соромляться цього.

Тому я вважаю, що треба дотримати всі норми, умови, і тоді Україна буде готова, якщо цього дійсно – підкреслюю, дійсно, хоче Росія, якщо західні держави хочуть нам допомогти. Тут є логіка.

Я хотів би запитати у ОБСЄ: де в світі ви проводили вибори на території країни за законами цієї країни, коли там немає цієї влади? Було таке? Не було. І не буде ніколи.

Тому ОБСЄ з самого початку повинні були б заявити, що вибори там не можна проводити, тому що вони не будуть відповідати цивілізованим демократичним принципам, тому що там немає для них умов. Але вони мовчать.

Чому вони мовчать? Тому що ОБСЄ складається з груп людей, які теж хочуть спекулювати на простих речах. Вже очевидні. Спе-ку-лі-ро-вати.

Таким чином, є дві концепції цього питання. Одна – людей, які дійсно цього хочуть і мають певні умови. Друга – тих, хто використовують це для свого власного іміджу або в надії, що вони знову повернуться до влади. Це непристойно і – головне – нереально.

Леонід Кравчук

Новий час

Тому я особисто звертався до Порошенка: давайте об’єднаємо сили. Адже у нього є досвід, він 5 років займався цими питаннями, він не людина з вулиці. Потрібно зрозуміти, що головне – це Україна, український народ, а не влада чи амбіції. Ну, невже це так важко зрозуміти людині, який обіймав найвищу посаду в державі?

Коли кожен буде думати про Україну, легко і просто можна досягти загального успіху.

– Уточніть, будь ласка. Ви особисто пропонували Порошенко об’єднатися з Зеленським?

– Об’єднатися з усіма тими людьми, і з Зеленським, і з іншими, які виступають за мир на Донбасі, за те, щоб прискорити наближення цього світу.

Я не кажу про те, що треба обійматися і цілуватися. Головне – діяти не «всупереч», а «за».

Коли ми доб’ємося цього «за» і будемо мати результати, тоді вже будемо розбиратися, хто скільки вклав і хто скільки зробив.

Але зараз немає часу на амбіції. Є час для великої справи. Час, щоб захистити від смерті, від руйнування, від мільйонів і мільйонів складних ситуацій в Україні.