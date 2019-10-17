Фейк дня: Іноземці через супутник відключили Газпрому обладнання

Компресорна установка виробництва «Казанькомпрессормаш»

Знаєте основний закон ЗМІ? Ну принаймні російських ЗМІ? Він простий: Якщо в Росії нічого поганого не відбувається, треба щось придумати.

В Топі Яндекса висить новина про те, що Газпрому підступні австрійці через супутник відключили імпортні компресори. Інтернет вибухнув від обурення, а ще більше від злісного насміхання і сарказму. ЗМІ отримують хайп, а тролі їжу. Всім добре. Погано тільки фактам, але це їх проблеми.

А все тому, що хтось новини до кінця читає? Тут би хоча б заголовок осилити… а між тим там в самому кінці, випадково звичайно, все детально пояснюється.

Випадок цей стався в 2012 році, тобто 7 років тому. Стався він під час випробувань. Функція, як стає зрозуміло, цілком собі документована, потрібна для сервісного обслуговування. Та й саме це обладнання не особливо то й важливе, так як входить до складу мобільних установок для обслуговування і ремонту трубопроводів, але можна і без них.

«В процесі випробувань обладнання було дистанційно відключено компанією-виробником, потенційний російський постачальник повернув його собі», — відзначили в “Газпромі”.

У зв’язку з цим почалися розробки такого ж обладнання вітчизняного виробництва, а досвідчений зразок виготовили в Татарстані, зазначили в компанії.

Але ось що взагалі не помітили, так це те, що ще у 2012 році Газпром ініціював створення аналогічних вітчизняних насосів, і вони були створені в Татарстані, при цьому краще ніж імпортні. І власне, спочатку новина була в цьому. Але хіба журналістам таке цікаво? Ну створили якісь там залізяки, насоси, шо ми насосів не бачили, в багажнику он здається лежить якийсь насос, ека дивина… а от те що через супутник, не інакше як за вказівкою держдепу відключають обладнання “Національного надбання” ось ж новина!

Ось вона вся наша журналістика ось в цьому. Те, що в країні розроблено складне устаткування, вони не просто не захотіли розповісти, вони цього навіть і не зрозуміли.

Я ось хотів би знати, що виготовили, на якому заводі, які характеристики, на якому етапі випробування… ха, щас!

Ось чому є “Зроблено у нас”.

Мова йде про розробку ФГБОУ ВО «КНИТУ» (Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої освіти «Казанський національний дослідницький технологічний університет») в рамках програми НДДКР ПАТ «Газпром». В рамках цієї програми був створений дослідний зразок мобільного компресорної установки модульного типу з газотурбінним приводом (МКУ-МТ/ДП). Установка призначена для перекачування природного газу з ремонтованої ділянки магістрального газопроводу в діючий газопровід. Тобто якраз це і є заміна тим австрійським компресорів.

Установка вже випробувана в трасових умовах у зимовий та літній періоди.

Швидше за все виробництво цієї установки віддадуть на «Казанькомпрессормаш», який має величезний досвід у виробництві такого обладнання, і вже виробляє, в числі іншого, і різні газоперекачувальні компресори.

Та й досвід імпортозаміщення там хороший, не перший раз вже вони освоюють виробництво обладнання, яке в Росії раніше не проводилося. Ті ж компресори різних типів.

Ось головна новина! А журналістам, які поширили журавлину про відключення з супутника просто ганьба.