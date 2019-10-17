Медведь загнал двух россиян на дерево и караулил их (видео)

Незаурядный случай произошел в Хабаровском крае.

В группе novostivanino в Instagram опубликовано видео, на котором, по утверждению пользователей сети, на берегу р. Кирпичная Ванинского района Хабаровского края взрослый медведь загнал на деревья и держал в ужасе двух мужчин, сообщает AmurMedia.

На кадрах видно, как двое мужчин, зацепившись за деревья на высоте нескольких метров, с ужасом наблюдают, как медведь портит когтями и зубами надувные лодки и проявляет интерес к сидящим на деревьях людям.

Автор видео пытается прогнать медведя шумными выкриками, но медведя громкая брань не пугает, а, наоборот, привлекает.

Точное местоположение происшествия, а также дальнейшая судьба героев видео неизвестны.

Ранее, в начале октября, в сети появилось видео появления медведя в Ванино. Как передает собеседник, косолапый бегал по территории Ванинского железнодорожного вокзала, затем убежал вдоль путей по направлению к автозаправке.

Напомним, в 2019 году жители Ванинского и Советско-Гаванского районов фиксируют десятки случаев выхода медведей к людям, в т.ч. на территорию населенных пунктов. Также было зафиксировано два нападения медведей на людей. Пострадавшие проходили лечение в больницах Ванинского и Советско-Гаванского районов.

Участившиеся случаи появления медведей на территории проживания людей связывают с лесными пожарами, а также паводками, в результате которых дикие животные вынуждены искать новые места для проживания и добычи пищи, сообщает novostivanino.

: charter97.org