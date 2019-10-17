Как наше настроение зависти от здоровья нашей печени, выяснили эксперты

Жители Франции дали печени название «железа настроения». Проведённое научными сотрудниками исследование, которое длилось 10 лет, показало, что среди 165 000 человек проблемы с расстройствами нервной системы, такие как депрессия и состояние хронического стресса, чаще выявлялись у людей с нарушениями функций печени.

Причина таких изменений происходит из-за печени. От её нормального функционирования зависит работа всех органов и систем организма. Особенно это касается нервной системы.

При нарушении функции печени происходит накопление токсических веществ, которые отравляют наш организм. У человека начинают появляться симптомы бессонницы, головной боли, хронической усталости и депрессии.

По данным исследователей из Америки, чаще всего люди даже зная о наличии проблем с печенью, никак не связывают изменения своего состояния с данным органом. Мало кто пойдёт проверять печень при наличии бессонницы.

Медики рекомендуют серьёзно отнестись к любым нарушениям в самочувствии. Особенно если появилось ощущение тяжести и дискомфорта в правом подреберье, сонливость, изменение цвета стула, изменение вкусовых ощущений.

К нарушению работы печени чаще всего приводят погрешности в питании и злоупотребление вредными привычками. Так же нельзя исключить и развитие некоторых заболеваний, протекающих длительный период бессимптомно: гепатоз, некоторые виды гепатитов и др.

Для того, что бы не пропустить начало развития патологических процессов в печени, необходимо ежегодно проходить медосмотр, с обязательной проверкой крови на состояние печёночных показателей, а так же УЗИ органов брюшной полости. Ну, и конечно, придерживаться правильного питания.

: newsyou.info