Эмили Ратаковски снова оголилась на пляже

Поклонники знаменитой модели недавно пришли к выводу, что их любимица Эмили Ратаковски буквально живет в купальниках. Но в последнее время, ее купальники становятся ещё более откровенными. Именно в таком облачении модель попала на фото, когда она очередной раз бездельничала на пляже в Майами.

Эмили Ратаковски не боится ли сгореть? Стали переживать комментаторы под ее очередными откровенными снимками. Модель и актриса, 28 лет, разделилась почти до нуля, когда загорала на пляже в Майами 14 октября, и при этом она выглядела просто невероятно. Купальник Эмили

был очень откровенным, но не смотря на то что самого купальника было не так уж и много Эмили то и дело приспускала его шлейки с плеч. В какой-то момент вверх купальника и вовсе спустился до талии Эмили, оголив ее шикарную грудь и подтянутый животик. Папарацци не упустили этого момента и уже на следующий день эти сексуальные фото, появились в популярных изданиях страны. На пляже модель отдыхала не одна, погреться на солнышке к ней присоединилась ее лучшая подруга и деловой партнер, Кэт Менденхолл.

Стоит отметить и сам купальник, который был на Ратаковски, носит название Leucadia, названный в честь ее родного города в Калифорнии) и стоит немного не мало 160 долларов США. Купальник входит в коллекцию купальников Inamorata.

Для того чтобы хоть как-то защитить себя от солнца Эмили одела шляпку-ведро леопардовой расцветки, а свои пляжные принадлежности сложила и в шикарную пляжную сумку Versace. Эмили и Кэт, которую модель знает ещё со старшей школы, расслабились на пляже во время

празднования Дня Колумба, развалившись под пальмами, потягивали из банок пиво Peroni.

Поклонники, очевидно, привыкли видеть Эмили в очень открытых купальниках, учитывая, что около 90 процентов ее ленты в Инстаграм — это фото и видео в бикини. Эмили справедливо решила, что она не только сама лучше всех может заниматься продвижением своего товара, но и лучшая модель для своего бренда Inamorata.

Сексуальный гардероб Эмили включает не только пляжную одежду. На Международном кинофестивале в Торонто, Эмили принарядилось в соответствии с мероприятием, однако не перестала быть менее завораживающей!

: Новости Ю