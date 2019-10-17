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В Гонконге открыли бар только для девушек

17.10.2019

Место заманивает волшебным видом из окна на местную гавань

В Гонконге появился бар, куда пропускают только девушек, передает The Drinks Busieness.

Так, в бар “ХХ”, который находится в отеле “Rosewood Hong Kong”, могут зайти только девушки, предъявив тайный код. Получить его можно лишь забронировав номер в гостинице. Заведение славится разнообразной картой коктейлей, сетами из морепродуктов и домашними чипсами. Кроме того, из окна открывается панорама на местную гавань.

Бар работает после 6 часов вечера с четверга по субботу. Он находится по адресу 18 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

: comments.ua

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