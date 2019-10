Меган Маркл в платье с первого интервью с принцем Гарри (фото)

После рождения принца Арчи Меган возвращается в привычную для себя форму.

Известно, что британки обожают следить за стилем возлюбленных британских принцев Гарри и Уильяма. Кейт Миддлтон подняла продажи Zara, просто надев несколько вещей из коллекций бренда. Так же и Меган Маркл, уже стала такой же иконой стиля, как и Кейт. Понимая, насколько их выходы влияют на британскую женскую аудиторию, Кейт и Меган часто надевают вещи по несколько раз и выбирают бюджетные бренды.

В этот вторник в Лондоне прошла ежегодная благотворительна церемония награждения WellChild Awards, на которой вручают награды детям, которые мужественно борются с недугами. Ее посетили герцог и герцогиня Сассекские.

Меган для выхода выбрала то же платье, в котором она впервые официально дала интервью в качестве невесты принца Гарри.

