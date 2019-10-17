Симптом раку кишечника, який ми ігноруємо

Пухлини кишечника відносяться до найбільш важких видів раку. І успіх в їх лікуванні залежить від того, наскільки рано ми розпізнаємо основні симптоми.

За статистикою, пухлини кишечника зустрічаються у одного чоловіка з кожних 15, і у однієї жінки з кожних 18 протягом їх життя. Статистика також показує, що рак кишечника-другий за смертоносністю вид злоякісних новоутворень в західному світі. Тільки у Великобританії від нього помирає 44 людини щодня, і кожні 15 хвилин тут діагностують нову пухлину. Дуже важливо розпізнати рак кишечника на ранній стадії, коли ймовірність перемоги над ним максимально висока, але, на жаль, люди часто ігнорують його симптоми, включаючи й основний.

Мова йде про кровотечі з прямої кишки, які ми спостерігаємо під час і після дефекації. Переважна більшість людей, що стикаються з подібними кровотечами, приймають їх за наслідки запалених гемороїдальних вузлів або анальних тріщин. Деякі вважають, що це симптом синдрому запаленого кишечника. Онкологи розповідають, що їх пацієнти з раком кишечника часом за 15 місяців поспіль лікують самі себе від запорів і діареї, перш ніж розуміють, що справа в чомусь іншому, і їм все-таки потрібно зустрітися з фахівцем.

На жаль, іноді пухлини кишечника дійсно знаходять на пізніх стадіях, і зробити з цим нічого не можна. Але ряд випадків показує, що якщо б люди більш уважно ставилися до таких симптомів, як кровотечі після дефекації, якщо б вони зверталися до лікарів для того, щоб перевірити причину цього явища, то їх прогнози в справі боротьби з пухлинами були б набагато більш райдужними. Не варто соромитися обговорювати ці проблеми з лікарями.

: ukrhealth.net

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