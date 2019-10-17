Барселона у вогні: демонстранти обстріляли вертоліт і атакували поліцію з кислотою

Вночі в Барселоні відбулися серйозні інциденти під час протестів прихильників незалежності Каталонії. Про це повідомляє El Pais.

Демонстранти запускали в поліцейський вертоліт піротехнічні ракети, а також використовували проти поліції коктейлі Молотова і кислоту. У підсумку – в центрі спалахнуло близько 45 пожеж.

Зазначається, що спочатку акція протесту була мирною. Сутички спалахнули, коли частина демонстрантів прийшла до штабу відділу внутрішніх справ. У цей момент деякі з протестуючих ламали огорожі, підпалювали сміттєві контейнери і рішуче діяли проти поліції.

Полум’я декількох палаючих контейнерів перекинулося на десяток автомобілів, припаркованих поруч.

Серйозні зіткнення сталися також у Жироні, Леріді і Таррагоні.