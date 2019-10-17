Голосу розуму звідки не чекали

Недавні події в Саратовській області дали безліч кіл на інформаційному «водоймищі». Всі, хто мало-мальськи хотів отримати дешевих політичних очок – активізувалися в соц. мережах та на федеральних каналах. При цьому переглядаючи новинні стрічки помітна наступна тенденція: стратити негайно, лише б стратити, при цьому не важливо – чи вирішить це проблему в цілому, убезпечить знищення злочинця через самосуд, або через вирок суду суспільство від появи подібних йому елементів. У швидкості прийняття рішень намагалися відзначитися всі причетні і непричетні до справи. Хтось- з обов’язку служби, а хтось-заради самопіару, або піару своїх організацій. Але сьогодні вже з’явилися пости про те, що треба спочатку думати про причини, за якими подібні елементи продовжують з’являтися в нашому суспільстві. Наведемо цитати з одне з таких постів і розберемо їх з матеріалістичних позицій. (Орфографія і пунктуація будуть збережені)

Цитата: «Прошу анонімно, бо боюся всяких лінчувателів.

Я живу в Саратові. І за цей тиждень місто здивував мене двічі. В хорошому і поганому сенсі. Останні дні все, що я чую в місті це те, як мої земляки лають всіх і вся. Лають владу, депутатів, поліцію. З усіх сторін чути — «в гаражах бруд, сміття, все навалено і розбите», «де була наша поліція, коли вбивця ходив по місту», » завели справу про вбивство, негідники, шукати не хочуть, заживо поховали дитину», «повернемо смертну кару в Росії», «треба лінчувати вбивцю дівчинки». Так, звичайно, у всього є недоліки і недоробки, але чомусь всі знімають відповідальність з себе. Це не наші депутати засрали прохід через гаражі, не вони розбивають ліхтарі і смітять на вулицях, це ми самі створюємо це навколо себе. Де була поліція, чому вони завели справу про вбивство — поліція працювала. Вони завжди працюють, і не диванним критикам, школярам і матерям в декреті вчити правоохоронні органи як працювати і які справи заводити при зникнення людини. Ділянка, де мешкав вбивця тривалий час перебуває без дільничного, його там просто немає, там вакансія, на ділянці кожного дільничного близько 35 тисяч осіб ( на 1 поліцейського). Я не кажу, що це якось применшує той факт, що не допрацював Кіровський відділ поліції, але де ж були всі пильні громадяни, у яких сусід рецидивіст зі стажем? Як вони виконували свій громадянський обов’язок ?»

Якщо виділити суть цього уривка, то видно буде ідея винності всіх, кого завгодно, крім відповідальних за стан суспільства. Тобто крім представників правлячого класу і апарату придушення, що належить до цього класу. З іншого боку — дійсно можна звинуватити суспільство, що складається з пасивних людей, які не прагнуть дотримуватися свої класові і особисті інтереси. Адже особиста і громадська безпека – це наш з вами класовий інтерес. Такий же, як і чистота навколо, нічне освітлення вулиць та дотримання громадського порядку. Однак, цей наш інтерес, як пролетарів, діаметрально протилежний інтересу буржуїв у збереженні та примноженні прибутку. Тому з одного боку вони нарощують сили поліції і росгвардии, наповнюючи їх новим зброєю і засобами розгону мітингів, а з іншого боку – на «землі» поліція не встигає відпрацьовувати надходять справи і занурені в рутинну паперову роботу замість пошуку злочинців і запобігання злочинів.

Цитата: «Мені щиро шкода поліцейських, які працюють цілодобово, які терплять хамство і неповагу тих, хто вважає, що може вказувати їм, як потрібно працювати. Про повернення смертної кари кожен раз кричать, кожен раз коли якогось дитини знаходять мертвим. Погудят і забудуть. Та й яка смертна кара може бути в даний час, коли нічого не опрацьовано. Все просто хочуть собі в догоду. Тут і зараз, а про наслідки ніхто не думає – не звикли. Самосуд, на мій погляд, ні в які рамки не лізе, чому люди хочуть якихось свобод для себе, мітинги влаштовують, а потім ці ж люди збожеволівши від гніву хочуть розірвати на шматки, нехай навіть і злочинця. Так, цей убивця заслуговує смерті, але не від рук натовпу. ця юрба нічим не відрізняється від вбивці дитини, але прикривається справедливістю. Кожен раз, коли вбивають дитину ситуація однакова, не сперечаюся, дітей шкода, але так само шкода і всіх інших, незалежно від віку убитих людей»

Про охоронців закону, які загрузли в рутині, а тому не здатних якісно виконувати свою роботу, за що і порицаемы громадянами, ми вже згадали раніше – тому не будемо повторюватися. Розглянемо наступну думку: «грім не гряне – мужик не перехреститься». Дійсно — суспільство приходить в жах, коли відбуваються подібні резонансні події і як загнаний звір – шукає негайне вирішення питання. Не замислюючись про правильність дій. З цього фактора, як і з фактора недовіри владі і силовим органам, народжуються думки про суд Лінча. Хоча в цей момент линчеватели встануть на один рівень з вбивцею, так як їх на це ніхто не уповноважив. Так само як ніхто не гарантує, що злочинець був знайдений правильно. Але всім, хто хоче піаритися і підтримує загострення істерії в новинних стрічках, просто потрібен миттєвий результат, який вони можуть використовувати в своїх цілях. А це цілі далекі від інтересів більшості населення. Навіть відкинувши інтереси буржуазії в цілому, то це не може скасувати індивідуального бажання людей хоч якось заробити. І в цьому бажанні люди неуемны, так як скрізь панує жага наживи – ефект буття, в якому ми з вами живемо.

Цитата: «Крім того, люди показали себе відверто дурними. Їх просять скоординуватися і отримати завдання від «Лізи Алерт», але сотні просто плюнули на це заважаючи іншим волонтерам, незв’язно гуляючи по місту та затоптуючи все, що можливо. При цьому створювали умови, в яких допомога могла знадобитися їм самим. Народ просять не писати і не телефонувати батькам дівчинки, не йти в той двір, тому що сім’ї не до них, але все ж краще знають як треба. Звичайно, згуртованість нашого міста приємно здивувала, і благородні наміри земляків оцінені мною повністю, але, разом з жахливим невіглаством і ігноруванням простих правил, користі від нього не дуже-то й багато. Тапки, які хочете в мене кинути — можете починати кидати. Потім розпродаж влаштую».

Тепер розберемо фінал цього висловлювання. Виявляється, люди проявили себе дурними не скоординировавшись, хоча координацією якраз і повинні займатися відповідні структури. Той же фонд «Ліза Алерт» (за словами очевидців) не міг організувати роботу добровольців і роздати завдання протягом 4-х годин. Так само ніде немає пам’яток для волонтерів – як правильно працювати, щоб не затоптати слід і не втратити останню можливість знайти загубленого. Хоча найбільш ефективні методи все одно в руках спецслужб – бази даних по злочинцям, доступ до всіх камер та інші методи електронного стеження. Проте, тут теж все починається з матеріального становища в нашій країні. Коли всі у відкриту говорять, що ви нам не вигідні. Розглядають людей як витратний матеріал.

Проголосили народ новою нафтою. Тим більше ця нафта ще й плодиться. Буває з нею таке іноді. І чим нижче рівень життя та освіти – тим швидше і активніше плодяться люди. Тому що розуміють, що продовжувати себе в дітях треба, а інших способів зберегти свої гени в майбутньому, крім великої кількості дітей, немає. Хоч хтось, та виживе. Ось на такому тлі капіталу дуже привільно. Неосвічені люди не зрозуміють причин, чому їм все гірше і гірше жити. Тому і культивується швидкість прийняття рішень, а в будь незрозумілої ситуації люди вже готові хапатися за вила.

Товариші, щоб діти наші були живі і здорові – потрібно змінювати суспільне буття. Відібрати власність на заводи-надра-транспорт у приватних осіб. Віддати все в об’єднаний виробничо-господарський комплекс під управління компетентних фахівців, в яких зацікавлене все суспільство. Це і є соціалізм. Але просто так ці зміни не відбудуться. Цьому передує боротьба за свої інтереси. І цю боротьбу не вийде виграти розрізненими силами.

Для цього потрібна партія трудящих. Всі ми повинні об’єднатися для відстоювання своїх прав. Тільки так ми зможемо вберегти наших близьких і наше майбутнє!

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Аркадій

Інформагентство “Криголам”