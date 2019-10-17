У Луганській області на АЗС спалахнула масштабна пожежа: є постраждалий

У Луганській області на автозаправній станції агрофірми в селі Шараповка спалахнула пожежа. Полум’я охопило 200 “квадратів” території, повідомили в прес-службі ДСНС області.

Про пожежу рятувальників повідомили 16 жовтня о 14:45. Як з’ясувалося, під час зливу з бензовоза дизельного палива в наземні ємності стався хлопок, через який спалахнули бензовоз і розлите пальне. Ліквідувати полум’я вдалося лише о 16:34, адже воно охопило 200 квадратних метрів території.

В результаті пожежі постраждав водій бензовоза.

“До гасіння від ДСНС залучалося 23 людини особового складу і 8 одиниць техніки”, – зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, не так давно в Запоріжжі на території газової автозаправної станції під час заправки вибухнув газовий балон. Спалахнула пожежа.