На Луганщині другу добу шукають зниклого кадета військового ліцею

У Луганській області поліцейські разом з кінологами другу добу розшукують зниклого 15-річного кадета Кремінського військового ліцею.

Як розповіли в прес-службі місцевої поліції, Григорій Богуш 15 жовтня вийшов з дому, щоб їхати до ліцею, але так туди і не дістався. Юнак не виходить на зв’язок і про його місцезнаходження поки нічого не відомо.

Пошуки ліцеїста співробітники Головного управління батальйону поліції особливого призначення і батальйону “Луганськ-1” разом з кінологами ведуть вже другу добу.

Правоохоронці обстежують територію Кремінної, Лисичанська, Сватового, Рубіжного та прилеглі лісові масиви.