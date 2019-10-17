Як журналісти «обламали» схему Бно-Айріян за крадіжки грошей

Зовсім нещодавно Губернатор Київської області Бно-Айріян на своїй сторінці у ФБ виклав «героїчний» пост про те, як він скасував два тендери:

«Проведення маркетингового дослідження туристичного потенціалу Київської області» вартістю 1млн гривень;

«Розробки пропозицій щодо оцінки ризиків в галузях економіки приздійсненні інвестиційної діяльності» вартістю 900 тис гривень.

Таке рішення він прийняв після того, як журналісти звернули увагу на дорожнечу даних Лотів і повідомили йому про це. Після перевірки документації, Бно-Айріян нібито дійсно переконався в завищенні ціни і недоцільність здійснювати придбання даних послуг.

Губернатор заявив, що вдячний журналістам, адже ті допомогли йому розібратися в даному питанні і зберегти КОДУ 2 млн гривень бюджетних грошей.

Насправді Губернатор Бно-Айріян дуже сильно «засмутився», оскільки йому «обламали» схему крадіжки бюджетних грошей.

Тендер ж він скасував на підставі внесеного зміни в Програму по залученню інвестицій № 610 від 29 жовтня 2018 року: відсутність потреби в подальшій закупівлі товарів, робіт і послуг.

Таким чином Губернатор зміг викрутиться від назріває скандал.

Звідки скандал?

Все дуже просто: тендери вже було виграно, а переможцем виявилася одна компанія — «СІ ЕФ СІ БІГ АЙДІАС«. Керує цим підприємством Геннадій Курочка, який раніше працював в Адміністрації президента Порошенко при Райнине і Ложкине.

Курочка за короткий термін виграв тендери на 29 мільйонів гривень, де основними замовниками були Міністерство інформаційної політики та «НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ», ДП «ЦЕНТР ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ».

Ось таке просте збіг: )

telegra.ph