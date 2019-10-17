Цимбалюк: Кремль у всьому звинувачує Порошенка, якого почав копіювати новий президент Зеленський

До влади в Україні прийшла нова команда, на яку в Росії покладали великі надії, критикуючи на кожному розі п’ятого президента України Петра Порошенка і звинувачуючи того у війні на Донбасі.

Однак, чим далі від дня голосування на виборах президента України, тим більше політика Володимира Зеленського стає все більш ідентичною з політикою Петра Порошенка. Про це у своєму відеоблозі зазначив журналіст Роман Цимбалюк.

Він зазначає, у Зеленського спочатку подарували Москві надію, що, мовляв згодні на політичну частину Мінських угод, але потім швидко отямилися і заявили про вимогу розпустити «ЛДНР», вивести війська з Донбасу і тільки потім поговорити про вибори.

Роман Цимбалюк підкреслює, найдивніше, що у росіян є одна дивна особливість – все узагальнювати. Вони звинувачують Порошенка в тому, що той опирався прийняти їх умови і не хотів сприяти встановленню миру на сході України, але росіяни не говорять конкретно проти чого ж саме виступав Порошенко. Журналіст відзначає, навіть, якщо повірити на слово російським пропагандистам, які кажуть, що у всьому винне українське керівництво, то все одно виникає питання: чому частина України контролюється безпосередньо РФ?