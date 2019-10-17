Позбавлення прав за перевищення швидкості: МВС планує внести ряд законопроектів

У 2020 році Міністерство внутрішніх справ України планує внести на розгляд депутатів Верховної Ради низку законопроектів, які допоможуть знизити кількість ДТП. Так, поліція хоче позбавляти водіїв прав за перевищення швидкості.

Поліція вважає, що водіїв за перевищення швидкості на 50 кілометрів на годину і більше потрібно позбавляти водійського посвідчення на шість місяців. Зараз же лихачі відбуваються штрафом в розмірі від 255 до 510 грн.

Крім того, поліція взагалі хоче змінити систему штрафів за перевищення швидкісного режиму. Природньо, не у бік послаблення покарання, а, навпаки, в бік його посилення.

Законодавчі ініціативи поліції за покарань за перевищення швидкості будуть реалізовані в 2020 році. Значить, швидше за все, якщо їх затвердять, то нововведення можуть заробити з 2021 року. Раніше – навряд чи, адже законопроектів належить ще пройти довгий шлях від узгодження і внесення поправок до затвердження.

Раніше повідомлялося, що в 2018 року в Україні зареєстрували понад 150 000 дорожніх аварій. Це на 7,6% менше, ніж у 2017 році.

Віталій МАКСИМОВ