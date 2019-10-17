Найшвидші у світі мурахи пересуваються зі швидкістю 85,5 см в секунду

Коли ми думаємо про найшвидших у світі тварин, на думку відразу приходять гепарди або антилопи. Однак якщо міряти по тому, скільки довжин свого тіла тварина пробігає за секунду, світ членистоногих в швидкості не має рівних.

У новому дослідженні вчені встановили рекордсмена серед мурашок — ним став сахарський срібний мураха, який пересувається зі швидкістю 885 міліметрів в секунду. Це відстань — в 108 разів більше довжини тіла комахи. Для порівняння: гепард за секунду може пробігти відстань, рівну 16 довжинам свого тіла.

Сахарские срібні мурахи дивні. В пустелі, де більшість істот стараються не з’являтися на поверхні в середині дня, щоб уникнути різких перепадів температур, сахарський срібний мураха розробив ряд пристроїв, щоб безперешкодно вибиратися з притулку в будь-який час доби.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

По-перше, в цих мурах більш довгі ноги, ніж у інших представників сімейства. Це дозволяє їм тримати тіла подалі від розпеченого піску. Організм сахарского мурашки виробляє білки теплового шоку не у відповідь на перегрів, а перед тим, як покинути гніздо, щоб виробити максимальну термостійкість.

Мурахи відстежують рух Сонця, щоб завжди бути в курсі найкоротшого шляху назад до гнізда. Вони покриті унікальними волосками трикутного перерізу, які охолоджують їх тіла, відбиваючи сонячне випромінювання.

Як вдалося виміряти швидкість мурах?

Щоб з’ясувати, яких швидкостей можуть досягати мурахи, біологи з Ульмського університету (Німеччина) вирішили знімати їх пересування.

Для початку дослідники повинні були знайти гніздо — завдання не з легких, так як мурахи проводять мало часу зовні. Коли гніздо виявили, до входу прикріпили алюмінієвий канал з годівницею на іншому кінці, щоб виманити мурах з гнізда.

Після того, як мурахи знайшли їжу — вони люблять борошняних черв’яків — комахи стали переміщатися по каналу, а вчені встановили камеру і знімали їх зверху. Після цього команда акуратно викопала гніздо і привезла його в Німеччину, щоб подивитися, як мурахи переміщуються при більш низьких температурах.

У сильної спеки пустелі мурахи пересувалися набагато швидше. Максимальна зареєстрована швидкість склала 855 міліметрів в секунду. Мурахи збільшували довжину кроку з 4,7 до 20,8 мм по мірі досягнення більш високих швидкостей. У лабораторії в Німеччині при температурі 10 градусів за Цельсієм вони були набагато повільніше — пробігали 57 міліметрів в секунду.

Тепер команда спробувати з’ясувати, як мускулатура мурах дозволяє їм розвивати таку неймовірну швидкість.

За матеріалами Science Alert

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