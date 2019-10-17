Процес облаштування країни вимагає обачності. А у нас стан постійної готовності, що зараз оголосять мобілізацію та закличуть. Ми постійно перебуваємо в якомусь схвильованому стані.

Просторів — що вздовж, що впоперек — ніяка інша країна не зрівняється. Кліматичні зони — вибирай будь-яку. Все для життя розкошуючи є. І грунт родюча в надлишку, і природних ресурсів дай бог кожному, і народ — за власним зізнанням — талановитий, працьовитий, духовно розвинений, одним словом, богообраний. А життя влаштувати, щоб нам заздрили і до нас прагнули, — не виходить! Ходимо вже в якому поколінні і бубним собі під ніс: «Як нам облаштувати Росію, як нам облаштувати Росію?!» А тут попався на очі відеорепортаж, як вітає Володимир Путін з перемогою світової бійця в змішаному стилі Хабіба Нурмагомедова, хвалить його за якийсь бойовий стрибок і додає: «…Ми всі можемо так стрибнути, що мало не здасться».

Тут-то думка блиснула. Ми не те, що не знаємо як нам облаштувати Росію, а ми просто до цієї справи з облаштування приступити ніяк не можемо. Колись. Ми постійно перебуваємо в якомусь схвильованому стані. Процес облаштування країни вимагає обачності, треба заспокоїтися, зосередитися, подумати! А ми весь час в очікуванні стрибка. У нас стан постійної готовності, що зараз оголосять мобілізацію, покличуть і треба стрибати кудись.

А при такій тривожності розуму ні генплану облаштування накреслити, ні конкретної програми розміщення продуктивних сил скласти неможливо. Та що там генплан облаштування? Незрозуміло, де основні сили оборони зосереджувати. Якщо самі не знаємо твердо, куди стрибати, щоб їм мало не здалося, то і звідки головна небезпека виникає, теж незрозуміло. Кого публічним тренувальним стрибком лякати? Ось і бігаємо з військовими навчаннями по всій території Росії безцільно. А це послаблює і без того кволий економічний організм держави. Тут вже не до облаштування, а бути б живу.

Знову ж таки і в міжнародному плані плутанина! Будемо вистрибувати з України чи треба готуватися до стрибка у бік Прибалтики? Продовжимо стрибати в Сирії або пострибаємо далі, в Лівію і Венесуелу? Так захопилися самими стрибками, що про їх наслідки подумати колись. Ось стрибнули в Осетію і Абхазію, тепер вони влаштувалися до того зручно на нашому бюджеті, що постає питання, а навіщо ми стрибали туди-то?

Загалом, хаотично все якось виходить. Сьогодні стрибок в об’єднану Європу готуємо, а завтра, дивись, і вже біля Китаю подпрыгиваем. То вліво стрибнемо, то вправо, на міжнародних горизонтах проявляємося несподівано, наче вершник без голови. А як можна домовлятися про корисне співробітництво з іншими країнами, якщо голови немає.

Тому головне питання для нас — це перестати стрибати, зафіксуватися і зайнятися справами всередині своїх кордонів.

Зовсім недавно на нашому місці, і навіть ширше, була країна без кордонів. На всі континенти стрибала, скрізь намагалася керувати. Від Південної Америки до Південно-Східної Азії, в Африці та Близькому Сході — всюди як вдома себе відчувала. І де вона тепер? Допрыгалась…

Ось і ми кожен раз стрибаємо з думкою, що зараз всіх перелякаємо, що нікому мало не здасться», а з прошествием часу виявляється, що «мало не здалося» нам самим.

Загалом, пора зав’язувати з стрибками, ривками, проривами. Пора переходити до спокійного облаштування Росії. Поки не допрыгались…