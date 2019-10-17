Стала відома зарплата глави Моз Зоряни Скалецьке

Міністру охорони здоров’я України Зоряні Скалецьке за вересень була нарахована зарплата в 15 896 грн.

Про це стало відомо з повідомлення УНН з посиланням на Департамент фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності Моз.

“Заробітна плата, нарахована міністру охорони здоров’я України Скалецьке Зоряні Степанівні за вересень 2019 року, становить 15 896,10 гривень”, – йдеться в повідомленні.

При цьому, як наголошується, середня нарахована зарплата в міністерстві за вересень – понад 23 тис. грн.

“Середня нарахована заробітна плата в Міністерстві охорони здоров’я України за вересень 2019 року становить 23 426,33 гривень”, – поінформували в Моз.