Фашик Донецький: Привіт, «мвс дыныры»

Я який рік повторюю коллаборантам і представникам окупаційних адміністрацій: хлопчики й дівчатка, ми все про вас знаємо. Абсолютно. Сховатися не вдасться, хоч ти сторінку вконтакте видаляй, хоч саму соцмережу. Ми скрізь. Ми поруч з вами. Ми вас бачимо, а ви нас не бачите. Ща покажу трошки того, що ми бачимо.

Увага на екран. Точніше на фото

Ой. А як так вийшло, що лист до так званого «міністра мвс» у відкритому доступі з’явилося? Олексій Дикий, «міністр» буде незадоволений. Дуже. Але це його проблеми.

Отже, що ми бачимо в листі:

Прохання про надання сприяння при зйомках пропагандистського ролика про видачу паспортів рф.

Це прохання «міністра» чогось важливого прізвища антипов.

У листі чітко видно, що ролик буде суто пропагандистського характеру.

У листі вказані питання, які поставлять на камери і на які потрібно красиво, підготовлено відповісти

У листі вказана дата зйомки ролика.

У листі зазначено контактна особа, яке, як я розумію, вирішує всі питання по ролику — пономарьова галина олександрівна та її контактний телефон.

Ой. Поняття не маю, звідки в мене ці документи. Олексій дикий, він же «міністр мвс» напевно образиться. Правда мені так похуй, шо аж соромно. Ыыы.

Епілог. Як бачите, тема з роздачею паспортів рф на окупованих провалилася — роспропаганда за гроші знімає ролики, щоб відмазатися і дати картинку в ріс инфополе. Хоча… Нічого дивного в цьому немає, адже паспорт рф жителям окупованих не приносить нічого, крім проблем[прописку паспорта не ставлять, її потрібно купити]

Мораль. Користуючись нагодою, передаю привіт «мвс дыныры» і особисто олексію дикому, идеатору так званого «параду полонених» в Донецьку. Спокійної ночі, льоша. Не нервуй. Кінець.

Фашик Донецький