Очікування українського бізнесу погіршуються два квартали поспіль

Зниження індексу спостерігається з початку року…Очікування керівників українських підприємств щодо ділової активності дещо погіршилися.

Про це повідомляє сьогодні РБК-Україна з посиланням на Ділові очікування підприємств України від Національного банку за III квартал 2019 року.

За даними опитування, індекс ділових очікувань (ІДО) на наступні 12 місяців становить 115,3% (у другому кварталі — 117,8%, у першому кварталі — 119,7%).

Результати свідчать, що більше третини компаній — 38,6% — очікує покращення свого фінансового стану протягом наступних 12 місяців, лише 11,5% — погіршення. Оптимістично налаштовані підприємства усіх видів економічної діяльності, крім секторів енерго – і водопостачання.

Черговий опитування НБУ було проведено з 5 серпня по 3 вересня 2019 року серед керівників 690 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств з кількістю працівників.