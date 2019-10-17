Голова Верховного суду: реформа від нової влади веде до руйнування судової системи України

Голова Верховного суду України Валентина Данішевська заявила, що прийнятий Радою президентський закон про судову реформу не є реформаторським, а спрямований на руйнування судової системи країни.

Про це Данішевська заявила в ефірі «Радіо Свобода», передає сьогодні НВ.

«Я не вважала б те, що відбувається, судовою реформою.

Тому що судовій реформі має передувати, як мінімум, аналіз того, що вже зроблено, які проблеми існують, побачити декілька альтернатив вирішення цих проблем, а потім у співробітництві з судовою гілкою влади знайти кращі шляхи, щоб подолати виклики, які існують, і поліпшити судочинство, а не навпаки — створити умови для того, щоб судова система не змогла надати суспільству очікувані послуги», — сказала Данішевська.

При цьому, за її словами, якихось конкретних причин фактичного руйнування Верховного суду влада не озвучують.

«Без претензій руйнується ВСУ. Зменшується кількість суддів вдвічі. Це при тому, що на розгляді у ВРУ знаходиться величезна кількість справ.

Ті, які ми отримали від своїх попередників, від тих, хто раніше розглядав касаційні скарги, а також до нас щодня надходить 360 звернень…», — сказала глава Верховного суду.

Данішевська акцентувала увагу на тому, що судова система і так страждає від нестачі кадрів, а новий закон б’є саме хворе місце.

Також вона висловила думку, що оскільки діючі влади будь-яких пояснень з приводу своєї дій не призводять, то напрошується висновок, що незалежний Верховний суд їх не влаштовує.

«Верховний суд України є тим органом, який буде приймати остаточне рішення не тільки по справах Коломойського, але й з виборів на підконтрольних територіях.

Тому, напевно, незалежний ВСУ не дуже влаштовує чинну владу. Оскільки і причин немає, і пояснень немає», — зазначила вона.

16 жовтня депутати Ради проголосували у другому читанні за законопроект № 1008 — президентський проект судової реформи.

Згідно з реформою, склад Верховного суду скоротиться з 192 до 100 суддів. Зарплата суддів Верховного суду скоротиться з 75 до 55 неоподатковуваних прожиткових мінімумів для працездатних осіб (з 150 до 110 тисяч гривень).

Чинний склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів розпускається. Новий склад комісії скоротиться з 16 до 12 членів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів відповідає за формування суддівського корпусу, переведення суддів та забезпечення їх відповідного кваліфікаційного рівня.