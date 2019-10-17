Ердоган викинув у відро для сміття лист Трампа з закликом «не бути дурнем»

Лідер Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган викинув в урну лист від американського президента Дональда Трампа. Про це сказано в повідомленні BBC News.

Глава Штатів у листі, датованому 9 жовтня, закликав його «не будувати з себе крутого хлопця» і «не бути дурнем». Він пригрозив Ердогану, що знищить турецьку економіку, якщо Анкара вторгнеться в Сирію.

Турецький президент проігнорував попередження Трампа і в той же день почав на півночі Сирії військову операцію «Джерело світу», пояснює британська медіакомпанія. Американські війська з-за турецьких планів залишили своїх союзників в Сирії — курдів і пішли з територій, на яких ті споконвічно проживають.

Білий дім США підтвердив справжність листа.