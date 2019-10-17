Гладковський намагався виїхати з України, але його затримали в Борисполі

Національне антикорупційне бюро затримало колишнього
першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега
Гладковського. Про це повідомляє прес-служба НАБУ на своїй сторінці в
Facebook.
«НАБУ підтверджує затримання екс-першого заступника секретаря
РНБО за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК
України). Слідчі дії тривають», — повідомляє прес-служба.
Як повідомляє «24 канал», Гладковський намагався вилетіти з України, але в аеропорту «Бориспіль» його не випустили працівники.
«Після цього екс-заступник секретаря РНБО поїхав в один з
ресторанів на Бориспільській трасі. Там, власне, його і затримали співробітники
НАБУ», – йдеться у публікації.
Раніше SKELET-info повідомляв, що в електронній декларації Гладковського за 2015 рік виявлені недостовірності майже на 1,3 млн грн.
А народний депутат від «Народного фронту» Євген
Дейдей просив Окружний адміністративний суд Києва зобов’язати
Службу безпеки України заборонити виїжджати в Гладковскому
іноземна держава на постійне місце проживання.