Гладковський намагався виїхати з України, але його затримали в Борисполі

Національне антикорупційне бюро затримало колишнього

першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега

Гладковського. Про це повідомляє прес-служба НАБУ на своїй сторінці в

Facebook.

«НАБУ підтверджує затримання екс-першого заступника секретаря

РНБО за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК

України). Слідчі дії тривають», — повідомляє прес-служба.

Як повідомляє «24 канал», Гладковський намагався вилетіти з України, але в аеропорту «Бориспіль» його не випустили працівники.

«Після цього екс-заступник секретаря РНБО поїхав в один з

ресторанів на Бориспільській трасі. Там, власне, його і затримали співробітники

НАБУ», – йдеться у публікації.

Раніше SKELET-info повідомляв, що в електронній декларації Гладковського за 2015 рік виявлені недостовірності майже на 1,3 млн грн.

А народний депутат від «Народного фронту» Євген

Дейдей просив Окружний адміністративний суд Києва зобов’язати

Службу безпеки України заборонити виїжджати в Гладковскому

іноземна держава на постійне місце проживання.